Un service post-accouchement pour s’épanouir en tant que parents

SAINTE-PERPÉTUE. Madame Lotus se déplace à la grandeur des MRC de Bécancour et de Nicolet pour assister les parents dans leur nouveau rôle qui peut parfois peser lourd sur les épaules ou encore soulever des interrogations qui trouvent difficilement réponse. Grâce à son service post-accouchement personnalisé à domicile, Madame Lotus souhaite que chaque famille puisse vivre dans l’harmonie et la bienveillance.

Derrière Madame Lotus se cache Claudia Dupont, maman de trois enfants, technicienne en diététique depuis 12 ans et marraine d’allaitement depuis plus de sept ans.

Lorsqu’elle a fait l’introduction des arachides à son fils, alors âgé de 8 mois, ce dernier a fait un choc anaphylactique. En tant que technicienne en diététique, elle connaissait la lecture des étiquettes et le principe de la contamination croisée.

Elle était déjà outillée pour passer à travers, mais elle a compris que n’était certainement pas la réalité de tous les autres parents qui souhaiteraient, par exemple, faire le régime d’éviction. Selon l’expérience de Mme Dupont, le soutien des allergologues, dans le cas où la maman voudrait poursuivre son allaitement, n’est pas suffisant.

Mme Dupont a d’ailleurs rédigé le livre Diète d’exclusion pour la mère qui allaite, disponible à la Maison de la famille de Drummondville et sur son site web. «J’ai fait la diète d’exclusion pendant plus de 2 ans, je sais à quel point c’est contraignant. Je trouvais donc ça important de donner des outils aux parents. Par exemple, on y retrouve des trucs pour combler les besoins nutritionnels de la maman, introduire les aliments chez le bébé, supplémenter avec la vitamine D et adapter des recettes», explique Mme Dupont.

La première rencontre avec Madame Lotus permettra d’évaluer les besoins des parents: alimentation (allaitement, biberon, introduction des aliments, recette, organisation du garde-manger), sommeil (routine, fatigue, intégration de la fratrie), et plus encore. L’entrepreneure de Sainte-Perpétue souhaite offrir des outils concrets pour aider les familles dans le quotidien. «Parfois, juste montrer comment emmailloter son bébé pour le coucher le soir, ça change tout!», clame-t-elle.

En cas de besoin, Mme Dupont pourra même référer les familles vers d’autres services complémentaires, comme en ostéopathie, en massothérapie ou en chiropractie.

Partager son expérience au profit des familles

Le nom Madame Lotus n’a pas été choisi au hasard. «Le lotus est une fleur qui pousse dans l’eau vaseuse, alors pour moi ça symbolise l’épanouissement. Peu importe d’où tu viens, peu importe ton passé, tu peux quand même fleurir et devenir le parent et l’être humain que tu désires», illustre Claudia Dupont.

«Le symbole me fait du bien, parce que je me suis épanouie dans ce rôle d’accompagner les autres, ça me fait du bien de le faire et je souhaite que les autres parents puissent également s’épanouir dans leurs différents rôles», poursuit-elle. «Ça représente bien ma mission et mes valeurs.»

Claudia Dupont a beaucoup d’expérience qui pourra être bénéfique à d’autres familles. En plus d’avoir mis au monde trois enfants et de les élever dans la réalité des intolérances et des allergies (sa plus jeune fille a 5 allergies et 7 intolérances), elle a été bénévole, marraine d’allaitement et animatrice au sein de la Maison de la famille de Drummondville.

«Autant je veux apporter aux autres, autant ça m’apporte à moi aussi. C’est payant dans les deux sens, parce que c’est un emploi gratifiant, dit-elle. Il n’y a pas d’emploi plus humain que ça. Tu ne peux pas être de mauvaise humeur avec un bébé!», conclut Madame Lotus.

Il est possible de visiter le site internet de Madame Lotus au https://madame-lotus.com/.