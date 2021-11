Un service de navettes gratuit vers le Colisée Vidéotron en test cette semaine

Dans le cadre d’un projet-pilote, la Ville et la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) permettront aux partisans d’accéder au Colisée Vidéotron à bord de navettes lors des grands événements.

Ce service sera évalué lors des prochains matchs des Lions de Trois-Rivières du 24, du 26 et du 27 novembre. Lors de ces soirs de match, un terminus temporaire sera aménagé dans le stationnement du Carrefour Trois-Rivières-Ouest (terminus STTR – accès rue Bellefeuille).

Les autobus quitteront les stationnements des terminus temporaires pour se diriger vers le Colisée Vidéotron à 18h20 pour les parties de mercredi et vendredi et à 14h20 pour la partie de samedi. Les partisans seront déposés devant l’entrée principale. Le départ du Colisée Vidéotron est prévu 20 minutes après la fin du match, toujours face à l’entrée principale.

Si l’expérience est concluante, il est fort possible que le service soit renouvelé dans le futur.

Avec l’implantation de ce service de navettes gratuit, la Ville souhaite encourager les visiteurs à trouver des alternatives à l’auto solo afin de rendre la circulation plus fluide lors d’événements populaires. En plus du transport en commun, le covoiturage et le transport actif offrent des solutions de rechange intéressantes.

Ce projet pilote est une bonification du service déjà offert par la STTR, qui permet l’accès au transport en commun gratuit pour se rendre aux parties des Lions pour toute la saison 2021-2022, sur présentation d’un billet pour le match.