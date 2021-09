Un service bonifié pour les entrepreneurs

Face aux succès des dernières, la Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-Rivières annonce que son programme « Entrepreneurs propulsés » fera partie intégrante des services offerts à la Zone. Non seulement ce service est pérennisé, mais il est également bonifié.

Débuté en 2018, le programme « Entrepreneurs propulsés » comprend douze heures d’accompagnement stratégique avec quatre heures de coaching individuel, quatre heures d’ateliers en développement des affaires, un an d’accompagnement avec un mentor et quarante heures dans un groupe de codéveloppement. Ce dernier aspect consiste à rassembler dix entrepreneurs de secteurs d’activités différents pour qu’ils s’aident dans leur résolution de problèmes.

En trois ans, le projet a permis d’accompagner 330 personnes issues d’entreprises de la Mauricie, soit 150 % de la cible visée initialement. En nouveauté, deux volets sont ajoutés au programme : l’accompagnement stratégique avancé et la croissance mieux-être.

« L’accompagnement stratégique avancé, c’est deux journées intensives qui permet de revoir structure et stratégie pour amener l’entreprise à un niveau supérieur, explique Danie Dauphinais de la Zone entrepreneuriale. La croissance mieux-être, c’est quatre ateliers de formation sur la croissance et le mieux-être des entrepreneurs. On y aborde la gestion du stress et leadership inspirant, notamment. »

La prochaine cohorte débutera à la fin octobre. Pour information et inscription : lazoneentrepreneuriale.ca.