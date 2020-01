Un second souffle pour la rue Royale

Les locaux se remplissent rapidement sur la rue Royale, au centre-ville de Trois-Rivières. En à peine un peu plus d’un mois, ce sont trois portes qui se sont ouvertes avec La Brocante Victor et Chez Méo, deux entreprises originaires de Saint-Élie-de-Caxton qui se partagent un local avec Royale Musique, ainsi que le café canin et félin Pas si bête, et finalement en ce début d’année, la coopérative GYM centre-ville.

«Les efforts pour la revitalisation commerciale de la rue Royale commencent à porter leurs fruits, explique Mario de Tilly, directeur général d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières. Il a fallu lancer l’opération Open District innovant et c’est un peu dans cet esprit-là qu’on réussit à avoir une certaine animation. »

Malgré les efforts concentrés sur la rue Royale, pour laquelle au moins deux projets supplémentaires sont en cours, les deux artères principales que sont les rues Notre-Dame et des Forges ne sont pas laissées pour contre, tout comme les rues Badeaux et St-Georges.

« Le quadrilatère au centre-ville est relativement large. Sur Bonaventure, aussi, il faut qu’il se passe quelque chose, car il y a malheureusement des immeubles qui s’y sont vidés. On essaie d’être en équilibre, on essaie de ne pas toujours se concentrer sur un secteur en particulier », ajoute M. de Tilly.

Ces trois nouvelles offres de services sur la rue Royale amènent nouveauté et diversité au centre-ville. « Ça fait partie de ce qu’on appelle le “mixte commercial” afin d’éviter de toujours se retrouver avec des restaurants ou des bars. Il faut que l’activité commerciale connaisse un essor plus rapide que ce qu’on connait actuellement ». Pour ce faire, il explique qu’il faut ramener le résident au centre-ville. « Ça prend des consommateurs pour faire vivre des magasins et des distributeurs ».

Déjouer les statistiques

Il est connu que de se lancer en affaires et de réussir à faire prospérer son entreprise n’est pas facile. Mario de Tilly explique qu’en moyenne, sur cinq entreprises qui démarrent, seules trois auront survécu aux cinq premières années d’opération.

Le directeur général d’IDÉ Trois-Rivières indique cependant que son équipe tente de déjouer les statistiques. « Ce qu’on essaie, c’est d’atteindre un ratio supérieur à celui-là, et déjà actuellement on est dans un ratio supérieur, aux alentours de quatre sur cinq entreprises en démarrage », avoue M. de Tilly.

« Dès qu’on démarre une entreprise, c’est toujours dans un souci qu’elle reste en activité le plus longtemps possible. Malheureusement, il arrive pour toutes sortes de raisons que des entreprises vont vivre des moments plus difficiles, ajoute ce dernier. Mais IDÉ est toujours là pour aider les entreprises, que ça aille bien ou non. »