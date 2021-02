Un Salon du livre virtuel et dans les rues

Pour sa 33e édition, le Salon du livre de Trois-Rivières prend un virage résolument virtuel et propose une semaine entière d’activités littéraires virtuelles gratuites du 22 au 28 mars sous la thématique «À portée de main».

«Cette année, c’est nous qui allons vers le public, qu’il réside à Trois-Rivières, en Mauricie ou au Centre-du-Québec», lance Stella Montreuil, présidente du Salon du livre.

L’équipe du Salon du livre de Trois-Rivières a effectué une veille stratégique pour s’inspirer des meilleures initiatives virtuelles du milieu culturel et d’autres secteurs d’activité du Québec et d’ailleurs pour développer son propre modèle d’événement virtuel.

«Ça a été un choc l’an dernier quand on a dû annuler le Salon du livre à deux semaines de la tenue de l’événement. On s’est vite pris en main et on a pris un temps d’arrêt à l’été, raconte la directrice générale de l’événement, Julie Brosseau. Ça a été difficile le temps qu’on trouve la formule, mais quand on l’a trouvée et conceptualisée, c’est reparti! Nous sommes aussi stimulés que si c’était un Salon du livre conventionnel.»

«On souhaite poursuivre notre mission et offrir aux visiteurs l’opportunité de parcourir des stands, faire des découvertes littéraires, rencontrer leurs auteurs chouchous et bouquiner. Bref, l’idée était de recréer l’expérience du Salon du livre de façon virtuelle, à portée de main, sans masque ni Purel», ajoute-t-elle.

Une cinquantaine de maisons d’édition ont répondu présentes et auront leur kiosque virtuel sur le site Web du Salon du livre pour l’occasion. Chaque maison d’édition pourra mettre en lumière cinq livres dans son kiosque virtuel. Les visiteurs auront aussi l’opportunité de contacter les éditeurs par clavardage afin de discuter et de leur poser des questions. Les visiteurs pourront également rechercher des livres par maison d’édition, par auteur et par genre littéraire.

La programmation d’animations virtuelles sera dévoilée vers la mi-mars. Les activités se dérouleront sur le site Web de l’événement au www.sltr.qc.ca.

L’expérience du Salon du livre de Trois-Rivières se déploiera aussi dans les rues de Trois-Rivières et de Shawinigan, notamment grâce au projet Chapitres Audio de Rum&Code.

Par le biais d’un parcours dans le centre-ville en dix étapes avec une thématique ou genre littéraire ciblé par lieu, le passant pourra scanner un code QR présenté sur un panneau. Ce code lui donnera accès à un extrait audio d’un livre présenté au Salon, extrait qui sera introduit par l’auteur en personne.

Plusieurs genres littéraires seront abordés, dont le roman, la poésie, le récit, le polar ou encore la littérature LGBTQ+.

L’auditeur pourra aussi choisir de recevoir un nouvel extrait par semaine d’un autre auteur emblématique du genre littéraire en question par un système d’abonnement par texto. Il aura également la possibilité d’acheter le livre en ligne et de consulter l’ensemble du parcours qui sera présenté non seulement à Trois-Rivières, mais aussi à Shawinigan.

Et des expositions!

Par ailleurs, durant tout le mois de mars, le Salon du livre présentera une grande exposition littéraire urbaine intitulée Ceci n’est pas une pub. Cette exposition se déclinera sous la forme d’affiches dans les commerces, banderoles et panneaux qui reprennent des textes inédits d’une quarantaine d’auteurs et autrices.

L’exposition sera déployée dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières et du Bas-du-Cap. On retrouvera aussi des affiches autour de la librairie Poirier de Shawinigan.

Parmi les auteurs à découvrir, citons Alain Beaulieu, Louise Desjardins, Hélène Dorion, Alexandre Dostie, Louis Hamelin, Suzanne Jacob, Christiane Vadnais, Laurence Veilleux ou encore Audrée Wilhelmy.

Par ailleurs, la librairie Poirier de Shawinigan accueillera une exposition rendant hommage au célèbre héros Bob Morane durant le mois de mars, permettant d’en découvrir davantage sur le rôle que ce personnage mythique a joué au Québec.

À la rencontre des élèves

Du 22 au 26 mars, 4500 élèves provenant de 180 écoles de la région prendront part à une grande tournée virtuelle dans les écoles qui remplace les traditionnelles visites scolaires au Salon du livre.