Un salon de l’auto de Montréal virtuel en 2021

Vous ne serez sans doute pas surpris d’apprendre que le Salon de l’auto de Montréal n’aura pas lieu au Centre des Congrès en janvier prochain. Toutefois, le SIAM ( Salon International de l’Auto de Montréal) a pris la décision d’organiser un événement 100% virtuel

Un programme sur 4 jours

C’est donc du 20 au 24 janvier que les gens pourront suivre le Salon de l’auto virtuel de Montréal. À l’ère ou pratiquement tous les évènements sont annulés, il faut saluer les organisateurs qui ont tenu à organiser ce rendez-vous annuel, même en mode virtuel. Notre objectif, avant tout, est d’être fidèles à notre mission, et de continuer à offrir au public québécois une plateforme qui leur permet de découvrir l’offre complète du marché automobile, et de faciliter les choix de mobilité, et le tout présenté au même endroit ! » souligne Francois Boisvert, président du SIAM 2021.

Que nous réserve la programmation virtuelle ?

Cet événement virtuel mettra en valeur les exposants sur un plan 3D, permettant de rechercher les nouveautés par exposant, les nouveaux modèles de véhicules, les offres des constructeurs automobiles, des promotions spéciales, et de clavarder avec les représentants pendant les 5 jours de l’événement de 10 heures à 20 heures.

La programmation des attractions telles que la Zone électrique sera dévoilée dans les prochaines semaines sur le site salonautomontreal.com. La visite du site et de ses exposants est gratuite, vous devez simplement vous inscrire à une infolettre.

