Un Salon de l’auto de Détroit en juin

La décision est finalement tombée. À compter de 2020, le Salon de l’auto de Détroit sera présenté en juin. Cette décision prise par le Detroit Auto Dealers Association (DADA) fait suite à une longue réflexion amorcée depuis plus d’un an. Détroit est victimé depuis quelques années de l’abandon progressif de plusieurs constructeurs automobiles qui préfèrent se pointer au SEMA Show de Las Vegas qui se tient la semaine précédant le Salon de Détroit. Cette foire de l’électronique a dédié une place très importante à l’automobile depuis quelques années au détriment du Salon de l’auto de Détroit. Aux fils des ans, les marques de prestige comme Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Land Rover, Porsche ont délaissé le Salon. Plus récemment Volvo, Mazda qui n’était pas là l’an dernier ainsi que Mitsubishi. Pour 2019, BMW, Audi et Mercedes ont laissé savoir qu’ils ne seront pas sur place. L’organisation se devait de réagir.

C’est donc une complète refonte qui se prépare pour le 8 juin 2020 où les organisateurs préparent une approche toute différente avec une partie du Salon à l’intérieur et une autre partie des exposants à l’extérieur. On laisse également entendre que les coups seront moins élevés (30 à 40 %). La réaction du milieu automobile américain est bonne. General Motors, Ford et FCA qui sont tous près de Détroit applaudissent la décision du DADA de mettre l’événement en juin. L’organisation a dû trancher entre juin et octobre. C’est finalement juin qui l’a emporté en raison de la température plus clémente et l’absence de compétition d’autres potentiels Salon à ce moment de l’année. « On croit que cela va montrer la ville sous un meilleur jour et nous sommes certains qu’il n’y aura pas de neige », poursuivent les organisateurs. Le Salon 2019 aura lieu comme prévu en janvier 2019. Ensuite, 17 mois de pause avant le Salon de Détroit le 8 juin 2020. Souhaitons finalement que cette nouvelle formule pour Détroit permettra aux organisateurs du Salon de l’auto de Montréal d’avoir accès à plus de concepts et de prototypes, maintenant que Détroit ne sera plus en conflit d’horaire à partir de 2020.