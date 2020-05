Un salaire de 24 402$ pour vivre dignement à Trois-Rivières

En 2020, le revenu viable pour une personne seule à Trois-Rivières s’élève à 24 402$, d’après l’indicateur du revenu viable de l’IRIS.

Le revenu viable indique le revenu disponible nécessaire après impôt pour disposer d’un panier de biens et services permettant de vivre dignement et sans pauvreté. Cela représente le niveau de vie auquel tout le monde devrait pouvoir prétendre au Québec, estime l’IRIS.

Le revenu viable d’une personne monoparentale dont l’enfant fréquente un CPE serait de 35 882$, tandis que le montant s’élève à 57 900$ pour un couple avec deux enfants en CPE.

D’après les données de l’IRIS, c’est à Saguenay que le revenu viable pour une personne seule est le plus bas, soit 24 083$. On pourrait croire que le plus haut revenu viable appartient à Montréal ou Gatineau, mais c’est pourtant Sept-Îles qui ravit la palme avec un revenu viable de 32 682$ pour une personne seule.

La chercheuse de l’IRIS Eve-Lyne Couturier fait cependant remarquer qu’une personne qui reçoit l’aide sociale de base, une autre qui travaille à temps plein au salaire minimum ou encore une personne de 65 ans et plus qui a droit seulement à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti disposent toutes d’un revenu inférieur au revenu viable.

« Au-delà de la couverture des besoins de base indiquée par la mesure du panier de consommation (MPC), les gouvernements ont un portrait incomplet de ce qu’il faut pour vivre dignement et sans pauvreté. Même en gagnant 15 $ de l’heure à temps plein, on est encore loin du revenu viable dans plusieurs villes du Québec », souligne Mme Couturier.

La chercheuse indique également qu’au sortir de la crise actuelle, il sera essentiel de se demander quels planchers de revenu on doit considérer pour bien vivre ensemble: «Une bonne partie de celles et ceux qu’on découvre comme étant essentiels, gagne toujours moins que le revenu viable. En choisissant de mieux payer les préposés aux bénéficiaires, le gouvernement montre qu’il pourrait faire mieux.».