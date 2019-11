Un ruban bleu pour les droits des enfants

En prévision de la Journée nationale des enfants qui a lieu le 20 novembre, ESPACE Mauricie invite la population à porter le ruban bleu pour souligner l’importance de protéger les droits des enfants.

Ce ruban rappelle que les enfants sont des êtres à part entière et que leurs droits doivent être pris en considération dans l’ensemble des décisions de l’État qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. Le bleu symbolise la paix et le calme.

Pour le Regroupement des Organismes ESPACE du Québec et ses membres, dont, ESPACE Mauricie, le bleu symbolise aussi la liberté et notre désir que tous les enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence.

«L’an dernier, plus de 3000 rubans ont été distribués en Mauricie. Cette année, nous souhaitons largement dépasser cet objectif. Déjà, bon nombre de nos partenaires ont emboité le pas», mentionne Martine Ouellette, responsable de la distribution.

Dans la région, les gens peuvent se procurer des rubans à ESPACE Mauricie en téléphonant au 819-375-3024.

Afin d’accroître la solidarité entourant la campagne du ruban bleu, il est également possible de le porter via Facebook. Il s’agit d’ajouter à votre photo profil, le décor de la JNE ESPACE, produit par Alexandra Duguay. C’est une façon toute simple de contribuer à la cause et d’inviter votre réseau à faire de même.

La Journée nationale des enfants a été décrétée comme telle par les Nations Unies, suite à l’adoption de deux documents importants soit la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989. C’est en 1993 que le Canada enfile le pas et décrète le 20 novembre, Journée nationale des enfants.