Un roman inspiré de la culture des Premières Nations

L’autrice trifluvienne Marie-Claude Guy a publié en juillet son sixième roman. Intitulé «Descendance Mensongère», cet ouvrage est un hommage à la culture des Premières Nations.

L’histoire est celle d’Irwin, un homme qui a grandi aux côtés d’un père violent et d’une mère indifférente. Les douloureux souvenirs s’accumulant, il décide de fuir cet enfer à l’âge de 16 ans. Puis il découvre qu’une famille n’est pas nécessairement liée par le sang, mais par le coeur. Sur son chemin, il fait la connaissance de nouveaux amis, dont des Atikamekws. Au décès de son père, le voile sur lève sur la vérité.

Ce roman, qui parle de sentiments, d’Atikamekws, de secrets et de retours aux sources, a été inspiré de sa découverte des Premières Nations. «J’avais commencé à l’écrire en 2015 et mon écriture a pris un tout autre tournant quand j’ai découvert les peuples autochtones, raconte l’autrice. J’ai rendu visite à des Hurons, des Abénaquis et des Atikamekws. J’ai eu un gros coup de cœur pour leur culture. J’ai été charmée par leur façon s’intéresser réellement aux gens et de prendre le temps de connaître les autres.»

«J’ai fait quelques voyages et beaucoup de recherches sur les Premières Nations, ajoute cette dernière. J’ai été marquée, entre autres, par ma rencontre avec des Atikamekws au Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières. J’y suis allée avec une amie pour un atelier sur la fabrication du pain. Tout de suite en arrivant, ils ont pris le temps de nous regarder, de nous parler. J’ai ressenti qu’ils voulaient vraiment nous connaître. Et quand l’atelier a commencé, on faisait partie du groupe.»

Avec son roman, Mme Guy souhaite rendre hommage à la culture des Premières Nations. C’est aussi un clin d’œil à son défunt père. «Mon amour de l’écriture me vient de mon père, confie-t-elle. C’était un homme curieux qui s’intéressait grandement à l’histoire. Ce livre-là a pour moi une valeur sentimentale ajoutée parce que c’est ma première publication depuis son départ.»

Le roman «Descendance Mensongère» est disponible en librairie de même que sur le site web des Éditions de l’Apothéose. Quant au lancement, il a dû être repoussé en raison de la pandémie.