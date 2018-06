Un resto qui marie histoire et innovation

Crédit photo : Audrey Leblanc

ALIMENTATION. Le resto-bar Le Brasier 1908 a ouvert ses portes dans le complexe du Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI) et de l’hôtel Delta au centre-ville de Trois-Rivières.

Ce restaurant, c’est la combinaison de l’histoire et de l’innovation. D’une part, le nom choisi fait référence à l’incendie qui a ravagé le centre-ville trifluvien en juin 1908, il y a 110 ans.

«Deux enfants cherchaient une balle dans une écurie à l’angle des rues Badeaux et St-Georges. Ils ont allumé une allumette et tout le cœur commercial de Trois-Rivières a brûlé. C’était 800 résidences en plus de tous les commerces. Mais Trois-Rivières s’est rebâtie et on s’est basé sur cette thématique pour le restaurant», explique Yves Beaudoin du CECI.

D’autre part, l’équipe du Brasier 1908 s’est procuré une machine pour le compost. «Comme un broyeur de maison, mais en plus gros. On peut y mettre jusqu’à 12 litres de matières compostables. Le papier brun avec lequel on se lave les mains en fait partie. Au total, 95 % de nos déchets en cuisine sont compostés. On est même capable de retracer notre compost pour savoir à quoi il a servi par la suite», affirme le chef cuisinier.

De plus, plusieurs autres aspects du restaurant sont technologiques. C’est le cas notamment du service aux tables qui se fait sur tablette. En ce qui concerne le menu, les plats servis sont inspirés de la cuisine «soul food», une cuisine traditionnelle du sud des États-Unis, dont la Louisiane fait partie. Le restaurant est ouvert tous les jours, du déjeuner au souper.

«C’est une cuisine réconfortante avec un côté santé également, indique le chef Pierre-Jean Beaudoin. On a des assiettes qui se partagent bien. On a aussi des classiques québécois. La cuisine est ouverte. Les gens s’intéressent de plus en plus à ce qui se retrouve dans leur assiette, alors c’est dans cette optique qu’on trouvait intéressant que les gens puissent voir comment ça se passe en cuisine. Ça amène un beau partage avec les clients.»

Par ailleurs, 80 % de la carte des vins comprend des vins biologiques. La majorité des vins sont en importation privée, ce qui permet aux clients de faire des découvertes.