Un réseau de transport collectif en Mauricie, promet Québec solidaire

Crédit photo : Audrey Leblanc

POLITIQUE. Les candidats de Québec solidaire en Mauricie s’engagent à créer le Réseau de transport TransMauricien, soit un service de transport collectif sur l’axe La Tuque – Shawinigan – Trois-Rivières.

«C’est un besoin exprimé par le milieu depuis plusieurs années, affirme Steven Roy Cullen, candidat dans le comté de Champlain. Le service de navette offert présentement n’est pas suffisant pour répondre à la demande ni pour créer la demande.»

En plus de développer l’axe reliant le nord au sud, son équipe et lui souhaitent bonifier le financement des sociétés et des corporations locales de transport déjà existantes sur le territoire. Cela permettrait, selon les candidats, de connecter ces organisations à l’axe central.

«On mettrait aussi en place une instance administrative régionale qui aurait pour travail la concertation, la distribution des ressources et la promotion du transport collectif en Mauricie, ajoute M. Roy Cullen. Ultimement, les gens pourraient se déplacer efficacement sur le territoire de la Mauricie.»

«Ce n’est pas normal qu’une personne de La Tuque doive se tourner vers un bénévole pour avoir un transport médical jusqu’à Trois-Rivières, poursuit ce dernier. Avec un transport collectif efficient, on va pouvoir se déplacer plus rapidement, réduire notre dépendance au pétrole et contrer l’exode des jeunes et des personnes aînées.»

Impossible pour le moment de savoir quelle somme serait injectée dans le projet, mais celui-ci serait financé à partir d’une enveloppe de 70 M$ réservée pour la Mauricie.