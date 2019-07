Un repêchage actif pour le Climatisation Cloutier

Les membres de l’état-major du Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine ont connu une soirée fort occupée lors du repêchage annuel de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec (LHSAAAQ). Pas moins de 19 joueurs ont entendu leur nom être prononcé au micro du directeur général, Fabien Dubé.

Le Climatisation Cloutier s’était avancé du 8e au 5e rang total suite à une transaction réalisée avec Joliette. Il en a profité pour choisir un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), soit Julien Carignan-Labbé. «C’est un défenseur défensif avec beaucoup d’expérience dans la LHJMQ et il amènera de la robustesse», a confié Fabien Dubé.

Au deuxième tour (14e au total), la formation madeleinoise a jeté son dévolu sur Samuel Blier, ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan, avant de s’approprier un autre ancien Cats au 19e échelon en Tommy Lemay.

«On repêchait 19e et on savait que c’était loin, alors on est allé chercher le 14e rang pour repêcher Samuel Blier. C’est un joueur complet dans les deux sens de la patinoire qui nous apportera beaucoup de leadership. Quant à Tommy Lemay, on avait une lacune en attaque chez les joueurs de gabarit. C’est un bonhomme de 6’’3 et plus de 200 lbs. Il est bon à un contre un et il est capable de produire», confie Dubé.

Jonathan Fillion fut ensuite le choix de 4e ronde (34e échelon), tandis que David Asselin et Philippe Arsenault faisaient de même aux 41e et 42e rangs. «Fillion est toute une prise pour nous et il a le potentiel pour être un des trois meilleurs défenseurs de la ligue. Il a été repêché loin parce qu’il n’avait pas joué l’an dernier. Nous avions eu une information privilégiée à savoir qu’il voulait revenir. Si tout le monde l’avait su, il serait sorti au premier tour.»

«Asselin est un défenseur avec un bon coup de patin et ses droits appartiennent à Sorel dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) et c’est son option numéro un, mais on verra. Arsenault est un attaquant droitier et son frère Antoine joue déjà avec nous. C’est un joueur avec un bon coup épaule et qui amène du papier sablé. Il aime jouer physique.»

Le Climatisation Cloutier a également repêché Marc-Antoine Arseneau, le Trifluvien Yannick Éthier, Ludovic Karsh, Dany Coulombe, Raphaël Bastille, Kevin Lamoureux, Vito Devito, Alexandre Chrétien et Gabriel Morin.

Dissolution de Windsor

L’organisation madelinoise parlait au 8e rang du repêchage de dissolution du Wild-Desjardins de Windsor. Elle a repêché Mickaël Fillion avant d’ajouter Sébastien Roy au deuxième tour.

«On était vraiment surpris de voir Mickaël encore là au 8e rang, car c’était le meilleur défenseur de Windsor l’an dernier. De son côté, Sébastien Roy est un vieux routier dans le hockey senior et il viendra ajouter de la profondeur chez nos hommes forts», conclut le directeur général.