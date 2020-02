Un Relais pour la vie plus familial

La 17e édition du Relais pour la vie de Trois-Rivières déménagera cette année au parc Pie-XII, là où tout a commencé il y a quelques années. Le 13 juin prochain, l’événement se tiendra sous le thème Beach Party en espérant ainsi déjouer la météo qui avait été peu clémente l’an dernier.

«Nous voulons célébrer la vie et rendre l’évènement encore plus familial, et c’est dans cette optique que nous nous sommes tournés vers le parc Pie-XII qui apportera certainement quelque chose d’enchanteur à la soirée, affirme Justine Desrochers-Goyette, présidente bénévole du comité organisateur et ancienne porte-parole au Relais pour la vie. «On espère rejoindre plus gens, surtout que c’est une place centrale de la ville», ajoute cette dernière.

En 2019, le Relais pour la vie de Trois-Rivières a récolté 111 429 $. En 2020, le comité organisateur souhaite amasser 118 000 $, recruter 40 équipes de 10 à 15 personnes et vendre 1300 luminaires au coût de 5$ chacun pour la cérémonie des luminaires.

Les équipes participantes sont invitées à faire briller le thème du Beach Party à leur campement et dans leurs choix vestimentaires. La programmation de l’événement, qui comprendra des prestations musicales, des activités sportives et familiales, ainsi que des jeux pour animer la nuit, sera également en lien avec le thème du Relais pour la vie.

«C’est la troisième année que l’événement se déroule sous un thème à Trois-Rivières. C’est vraiment aimé des équipes et ça amène quelque chose de plus vivant», mentionne Mme Desrochers-Goyette.

La 17e édition sera sous la présidence d’honneur d’Annie Duchesne, directrice générale de la résidence pour personnes âgées Chartwell Jardins Laviolette, accompagnée par ses deux porte-paroles, Chantal Michaud et Marie Boisclair, toutes deux employées de la même entreprise et également Porteuses d’espoir.

«C’est définitivement une grande cause, mais en plus, j’ai la chance de mettre en lumière le lien employeur-employé entourant un diagnostic de cancer, et de pouvoir porter un peu plus loin le message d’espoir, accompagnée de membres de mon équipe qui ont malheureusement été atteintes par la maladie », souligne Annie Duchesne.

Le cancer ne dort jamais

Le Relais pour la vie est un événement de collecte de fonds qui démontre que la vie est plus grande que le cancer. C’est une marche nocturne de 12 heures qui permet de célébrer la vie et rendre hommage aux personnes touchées par la maladie.

Et pourquoi marcher de nuit? «C’est souvent à ce moment-là que les gens atteints de cancer trouvent ça le plus difficile, puisqu’ils se retrouvent seuls avec la maladie et leurs pensées. Une fois par année, on se recueille et on montre à ces gens de façon significative qu’on est avec eux.

La Société canadienne du cancer travaille sur trois fronts: en recherche, en prévention et en soutien aux personnes atteintes du cancer. Avec ces trois fronts viennent trois objectifs qui sont de diminuer le nombre de diagnostics de cancer, de diminuer le nombre de décès par cancer et d’améliorer la qualité de vie des gens qui en sont atteints.