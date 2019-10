Un relâchement défensif cause la perte du Climatisation Cloutier

Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine s’est incliné 8 à 5, ce week-end, à domicile. En déficit 4 à 2 après 30 minutes de jeu, le Métal Pless de Plessisville a explosé avec six buts dans les deux dernières périodes.

Alors que le tableau indicateur affichait 2 à 2 avec un peu moins de trois minutes à écouler au premier tiers, Samuel Blier – avec son tour du chapeau de première période – et Julien Gagné ont tour à tour déjoué Steven Veilleux.

Plessisville n’allait pas regarder la parade passer! Ils ont explosé avec trois buts dans la première moitié de la période médiane, retraitant au vestiaire avec l’avance d’un but. C’est Jason Pitt, Jacob Dupont et l’ancien Cataractes de Shawinigan, Gabriel Slight, qui ont placé la rondelle derrière Sébastien Dubé-Rochon.

Julien Gagné – avec son deuxième but de la rencontre – est venu créer l’égalité 5 à 5 en début de troisième période. Cependant, Alexandre Comtois a redonné l’avance aux visiteurs à la 11e minute de jeu avec le but qui allait s’avérer être celui de la victoire. Gabriel Slight et Alexandre Therrien sont ensuite venus clore le débat dans des filets déserts.

«Dans les deux premiers matchs, c’est notre jeu défensif qui fait défaut. Il va falloir resserrer notre défensive. Il va falloir mettre plus de pression sur le porteur et être mieux positionnés en marquage sur les non-porteurs, que ce soit en replis défensifs ou en marquages de zone défensive. Je garantis que mon équipe va mieux jouer et s’améliorer défensivement dans les prochains matchs», de commenter Éric Haley, entraîneur-chef de la formation madelinoise.

«On a une bonne attaque avec trois trios qui fonctionnent et on a des défenseurs qui relancent bien l’attaque. Maintenant, il faut s’assurer de ne pas créer de revirements en zone neutre.»

Comtois, Pitt et Slight ont tous obtenu trois points dans le camp adverse, tout comme Samuel Blier (3 buts) et Derek Morrissette chez le Climatisation Cloutier.

Le Cap-de-la-Madeleine reprendra du service ce vendredi en direct de Donnacona.

«On les a battus à gros pointage en début de saison. L’important, ça va être la victoire, mais surtout la façon de faire. Je veux qu’on se serve de ce match-là pour prendre conscience de notre défensive et pour limiter les chances de l’adversaire», a ajouté coach Haley.

«Ça va un bon test. C’est notre premier match sur la route et nous n’aurons pas le dernier changement. Je veux que mon équipe se concentre collectivement à bien jouer défensivement.»