Un receveur canadien se joint aux Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont ajouté Morgan Lofstrom sur la liste de joueurs sous contrat pour la campagne 2021.

Le receveur originaire de la Colombie-Britannique débarquera en Mauricie avec six saisons d’expérience dans les rangs professionnels.

Lofstrom est un choix de 20e ronde des Reds de Cincinnati à la séance de sélection de 2013. En 199 matchs lors de son passage dans le réseau des Reds, il a claqué 33 doubles et produit 62 points. En plus d’être un excellent receveur, il se débrouille très bien à la position de joueur de premier but.

«Je travaille le dossier de Morgan depuis plusieurs mois. Je tenais à ajouter ce joueur à notre formation, car c’est un bon receveur défensif. Il a une excellente moyenne pour empêcher les vols de buts, de la puissance au bâton et frappe aisément dans tous les champs», explique le gérant des Aigles, Matthew Rusch.

Par ailleurs, les Aigles ont libéré le receveur John Tuttle. Ce dernier avait été signé en vue de la saison 2020 et l’équipe avait conservé ses droits jusqu’à aujourd’hui.