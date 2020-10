Un rapprochement significatif entre PSA et FCA

FCA et PSA sont sur le point d’obtenir l’approbation de l’Union Européenne pour leur fusion de 38 milliards de dollars visant à créer le quatrième constructeur automobile mondial, ont déclaré des personnes proches du dossier, alors qu’elles s’efforcent de relever le double défi de l’industrie, à savoir le financement de véhicules plus propres et la pandémie mondiale.

Le feu vert de la Commission européenne officialiserait la création de Stellantis qui permettrait de réunir les produits FCA (Fiat, Jeep, Dodge, Ram et Maserati) avec Peugeot, Opel et DS. Le groupe vise à économiser 6 milliards de dollars par année et a promis de ne pas fermer d’usines. Les marchés financiers ont bien réagi à cette annonce.

Les actions de PSA et de FCA ont inversé les pertes après la publication de l’article de Reuters. L’action PSA a finalement augmenté de 3,4%, tandis que l’action FCA a augmenté de 3%. La décision de l’UE pourrait intervenir d’ici la fin de l’année, avant la date limite officielle du 2 février.FCA et PSA ont déclaré qu’elles espéraient achever la fusion au premier trimestre 2021.

Le défi que représente le passage aux voitures électriques a été compliqué par la pandémie de COVID-19. Le mois dernier, la FCA et PSA ont restructuré les termes de leur accord afin de conserver des liquidités et ont augmenté leurs objectifs de réduction des coûts en raison des retombées économiques de la crise sanitaire.

Les entreprises ont déclaré qu’environ 40 % des économies proviendront des dépenses liées aux produits, 40 % des achats et 20 % d’autres domaines, tels que le marketing, l’informatique et la logistique. Il faudra donc vendre beaucoup de Ram et de Jeep pour financer les recherches dans le domaine électrique.

