Un rallye automobile au profit d’Opération enfant soleil

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette

FINANCEMENT. RE/MAX de Francheville a décidé d’innover cette année en organisant son tout premier rallye automobile qui aura lieu le dimanche 14 octobre.

Le coût d’inscription est de 80$ par voiture du côté du volet «Familial», et de 150$ par voiture dans la catégorie «Entreprise». Ces coûts sont valides pour deux personnes par véhicule et la participation pour un enfant de 12 ans et moins est gratuite.

«Question de faire diversifier, on est arrivé avec l’idée d’un rallye automobile», confie Michel Côté, directeur chez RE/MAX Francheville et coordonnateur de l’évènement. «C’est un rallye ouvert à tous, un rallye d’observation. Il y aura deux blocs de départ, soit à 9h et à 11h, pour un rallye où quatre heures seront allouées. Évidemment, le départ sera précédé par une rencontre de consignes et d’indications.»

Tous les profits seront versés à Opération enfant soleil. Le départ sera fera devant le Colisée de Trois-Rivières et un maximum de 150 véhicules peuvent y prendre part. L’inscription comprend un souper spaghetti pour chacun des participants à la Salle communautaire Félix-Leclerc.

«Qui n’a pas un enfant dans son entourage qui n’a pas eu de bobos ou encore besoins de soins? On en connaît tous», renchérit Anne Beaumier, présidente de l’agence RE/MAX de Francheville. «Ça fait 30 ans que l’on s’implique avec Opération enfant soleil et on a choisi de se réinventer avec un rallye automobile.»

Les inscriptions se font en ligne via le www.remaxdefrancheville.com ou par téléphone au 819-373-7140. Les gagnants se mériteront une envolée en montgolfière. Plusieurs prix de participation seront disponibles en soirée lors du dévoilement des résultats, dont un crédit voyage de 1500$.