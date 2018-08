Un quatrième Salon des aidants et des aînés prometteur

Le Salon des aidants et des aînés gagne en popularité d’année en année et sera donc de retour pour célébrer sa 4e édition. Il se tiendra le 4 novembre prochain, à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.

De nouveau cette année, plus de 70 exposants seront présents sur place. L’évènement se tiendra de 9h à 17h.

«Deux ateliers seront encore offerts cette année. La notaire Éliane Barry-Chartrand y sera pour présenter un atelier sur les directives médicales anticipées (DMA) et Maurice Brière, infirmier à la retraite, viendra aborder les techniques de déplacements sécuritaires à domicile», a confirmé Julie Cady, chargée de communication à l’Appui Mauricie.

De nouveau cette année, les visiteurs auront droit à deux conférences. «La conférence principale, qui aura lieu en après-midi, sera offerte par un artiste québécois bien connu dont nous dévoilerons le nom plus tard, comme le veut la tradition», ajoute Mme Cady.

«Chaque année, on décide de bonifier le Salon et on s’est donné une thématique cette année», renchérit Florence Pauquay, directrice générale à l’Appui Mauricie. On a donc invité Tayeb Medjeldi, professeur au Cégep de Trois-Rivières, pour venir présenter les nouvelles technologies au service du maintien à domicile et des aînés.»

«La majorité des proches aidants sont âgés de 45 à 65 ans alors avec cette thématique, cette tranche d’âge sera plus réceptive à venir nous voir.»

Les visiteurs pourront donc découvrir les nombreux outils et services qui facilitent le quotidien des aidants et des aînés.

De plus en plus populaire

Le Salon des aidants et des aînés a vu son nombre de visiteurs grandir édition après édition, passant de 700 à 1200, puis à 1500 l’an dernier. Pas moins de 1750 visiteurs sont attendus cette année.

«Les entreprises intéressées à tenir un kiosque sont invitées à communiquer avec l’Appui Mauricie. C’est aussi une opportunité pour eux d’avoir une visibilité supplémentaire intéressante et importante», conclut Mme Cady.

Pour plus de détails, visitez le www.salondesaidants.ca ou la page Facebook «Salon des aidants et des aînés» https://www.facebook.com/SalonDesAidants/.