Un projet pilote pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées

ÉLECTIONS. Les candidats du Parti québécois Marie-Claude Camirand (Trois-Rivières) et Gaétan Leclerc (Champlain) entendent développer un projet pilote pour permettre aux hygiénistes dentaires de donner des soins directement dans les centres hospitaliers, les résidences pour aînés ou encore en domiciles privés.

«Aujourd’hui, on vient présenter un projet pilote qu’on juge possible à mettre sur pied. On a rencontré France Lavoie il y a quelques semaines et on a tout de suite aimé l’idée. C’est un projet pilote d’hygiénistes dentaires mobiles. Pour y arriver, il y a certaines règles à changer, évidemment. Les hygiénistes pourront se déplacer dans le domicile des aînés, soit à leur condo, en CHLSD ou en résidence privée», a d’abord expliqué Mme Camirand.

«On souhaite que des hygiénistes dentaires puissent donner des soins aux personnes aînés pour augmenter la qualité de vie de ces gens-là. Le service buccal, c’est là que tout passe. On va sauver des coûts également. Un dentiste qui fait un examen tourne autour de 150$, tandis qu’on va pouvoir offrir le même traitement sous la barre des 100$», a renchéri M. Leclerc.

À l’heure actuelle, les hygiénistes ne peuvent pratiquer en CHSLD sans la supervision d’un dentiste.

«Ce qui est important, c’est de travailler sur les facteurs de risque. Les problèmes buccaux engendrent d’autres maladies, que ce soit au niveau des AVC, des poumons, du cerveau et même avec le diabète. C’est une porte d’entrée qui est essentielle et on veut amorcer des services avec les clientèles vulnérables, plus particulièrement les personnes aînées», explique France Lavoie, membre fondatrice de la coopérative de solidarité des hygiénistes dentaires du Québec.

Privilégier le maintien à domicile

Concrètement, le Parti Québécois augmentera le soutien à domicile d’au moins 100 M$ par année pendant cinq ans et mettra en place une politique pour les proches aidants, contenant notamment huit heures de répit par semaine.

«Les services et les soins à domicile offrent une meilleure qualité de vie, plus de liberté et de dignité», a ajouté Mme Camirand.

Le projet pilote serait spécifique à la région de Trois-Rivières.