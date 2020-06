Un projet de café mobile…et de livraison à vélo!

Le Torréfacteur/Temps d’une Pinte de Trois-Rivières a récemment fait l’acquisition d’un tuk-tuk, vétuste véhicule à trois roues. Non seulement un plan de café mobile est prévu dans les plans des gestionnaires, mais également un projet de livraison de café à l’aide de camelots à vélo.

Face à la pandémie de la COVID-19, qui a inévitablement engendré des baisses de revenus, le projet de café mobile s’est transformé en plan de relance des activités de la brûlerie Le Torréfacteur.

«On avait ce projet de livraison à domicile bien avant la COVID-19, mais la pandémie est venue nous donner le coup de pouce pour le mettre de l’avant. On va mettre sur pied des camelots-cafés qui pourraient livrer, une fois par mois, le café au domicile des gens. On viserait des jeunes pour qui ça pourrait être une première expérience de travail», explique Alain Rivard, responsable du café au Torréfacteur/Temps d’une Pinte de Trois-Rivières.

L’objectif est de lancer ce projet d’ici le mois de juillet.

«On veut ramener cet aspect-là de camelot, de livraison à domicile, comme c’était dans le temps pour les journaux, le pain ou le lait. Aujourd’hui, il est possible de se faire livrer du café par la poste, mais ce n’est pas très écologique. On veut garder cet aspect de proximité avec nos clients.»

Les intéressés pourront passer leur commande via une plateforme web où il sera possible de choisir la sorte de café, la quantité et la mouture désirée. Le Torréfacteur/Temps d’une Pinte offre une vingtaine de sortes de café différent. Pour l’instant, le Torréfacteur prend les commandes via sa page Facebook officielle.

Tuk-tuk de 1967

Le Torréfacteur/Temps d’une Pinte avait un autre projet en tête qui est lui aussi sur le point de se réaliser. Il a fait l’acquisition d’un tuk-tuk d’époque. Ce dernier pourra servir de café-cantine, utile aux pauses-café des entreprises ou encore de café événementiel.

«Je connaissais bien l’artiste Pierre Landry. Lorsqu’il est décédé, j’ai récupéré un scooteur chez lui et c’est là que j’ai vu le tuk-tuk à trois roues. Je l’ai tout de suite voulu sachant qu’on pourrait faire quelques choses avec ça», ajoute M. Rivard.

«On est en train de le remettre en ordre avec notre «super-patententeux» François Bérubé. Ça va être le fun! On va pouvoir l’amener dans des festivals, des évènements corporatifs, des mariages, ou encore dans des festivals de bières où le café est souvent oublié.

Au moment d’écrire ces lignes, Le Torréfacteur avait amassé pas moins de 33% des 8000$ désirés via sa campagne de sociofinancement sur la plateforme web de La Ruche Mauricie.

Le montant demandé servira à financer une partie de l’acquisition du fameux tuk-tuk, les pièces de mécanique permettant d’en faire la restauration, une partie des équipements de café et le design du café mobile, tels que le lettrage, l’éclairage et l’affichage.

Pour contribuer au projet : Le café tuk-tuk du Torréfacteur