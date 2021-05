Un Printemps des Beaux Parleurs 100% virtuel

Encore une fois cette année, l’équipe du Printemps des Beaux Parleurs, offrira une programmation adaptée à la situation de la COVID-19, 100% virtuelle. Sous le thème «De la parole à l’écran», cette édition mettre en lumière le conte, mais aussi d’autres formes d’art oral, comme la poésie, le théâtre et l’humour.

«Notre organisation désir élargir la portée de l’événement en démocratisant les arts de la parole sans se limiter uniquement au conte. Depuis sa première édition en 2016, notre rassemblement a toujours su faire de la place à d’autres formes de prise de parole oratoire, sans renier son plaisir de donner une place importante à l’art du conte», indique Jean-Philippe Marcotte, président pour le Printemps des Beaux Parleurs.

L’équipe du Printemps des Beaux Parleurs s’est associée à MAtv pour la réalisation du contenu. Neuf rendez-vous sont proposés au public à compter du 21 mai. Le détail de la programmation est disponible sur la plateforme web de MAtv, Facebook, et sur le site Web de l’événement au www.printempsdesbeauxparleurs.com.

Conte de princesse

Sous les traits d’une princesse, la comédienne Camille Beauchemin proposera pour les enfants un récit féérique de princesse.

Poésie

Interprétation et lectures poétiques par l’écrivain et poète Jean-Marc Desgent, considéré comme une figure majeure de la poésie francophone contemporaine.

Concours de poésie

Présentation des textes lauréats du concours de poésie du Zone Campus de l’UQTR par les gagnants Mélanie Viau, Alexis Lambert, Magali Boisvert, Laura Lafrance, Étienne Gélinas et Chloé Rousseau.

Toastmasters

Performances oratoires improvisées sur l’art d’une communication efficace par le Club Extra-expressif Toastmasters de Trois-Rivières.

Humour

Prestation des humoristes Francis Legendre, Dominic Babin et Pascale Marineau.

Théâtre

Edgar Délirium Théâtre présente les monologues de trois jeunes comédiennes et comédiens de Trois-Rivières. Florence Durand-Fernandez, Dany Lavoie et Samuel Fortin livreront des textes recherchés et travaillés.

Conte

Marc-André Fortin est un habitué de l’événement. Ce conteur est à l’affût des rumeurs et des mythes, il transporte le public dans son monde géantesque. Agrémenteur d’histoires sûrement vraies, il pige dans les faits historiques et les légendes pour leur donner une couleur singulière, profonde et humoristique.

Cercle de conteurs

Le conteur et animateur historique Michel Deschesnes anime le cercle de conteurs. Pour cette édition, Jacques Archambault, Michel Deschesnes, Dany Gagnon, Marcias Portelance et Louis-Maxime Lockwel vous transporteront dans leurs univers respectifs.

Défis de conteur

L’équipe du Printemps des Beaux Parleurs offrira quelques défis contés. Steve Bernier, Rémi Francoeur, Adamo Ionata et Jean-Philippe Marcotte feront entre autres le défi unique de réaliser un conte à relais, le tout animé par Valérie Deschamps.