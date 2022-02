Un premier terrain de baseball 100% synthétique à Trois-Rivières

Le conseil municipal a donné son aval à un règlement d’emprunt de 1,25 million $ pour aller de l’avant avec l’aménagement du premier terrain de baseball en surface synthétique de la ville au parc Martin-Bergeron.

L’enveloppe budgétaire inclut les plans et devis, l’aménagement de la surface de jeu et la construction des abris et des estrades.

Ce projet est admissible au programme de subvention du Fonds canadien de revitalisation des communautés et pourrait bénéficier d’une aide financière à hauteur de 780 000 $.

« Un terrain entièrement synthétique a l’avantage de demander moins d’entretien. Le terrain se draine aussi plus facilement et s’avère plus sécuritaire, notamment en limitant le risque de rebonds imprévisibles », soutient le maire Jean Lamarche.

Le maire rappelle également que cette infrastructure viendra bonifier les infrastructures de qualité disponibles en prévision de l’accueil éventuel de Jeux du Québec et de Jeux du Canada.

Sur le territoire de Trois-Rivières, plusieurs terrains sportifs en surface synthétique sont aménagés, notamment pour la pratique du soccer et du football. Celui au parc Martin-Bergeron sera le premier destiné aux sports de balle et a été réfléchi en concertation avec les organisations sportives et la communauté baseball trifluvienne, affirme la Ville de Trois-Rivières.

Cette mise aux normes s’inscrit dans une volonté de la Ville de proposer une offre de loisirs de qualité répondant à l’évolution des besoins de la population et à la tenue d’événements sportifs d’envergure à Trois-Rivières.

La date de début du chantier sera précisée ultérieurement.

Par ailleurs, la Ville vise aussi à aménager des terrains de baseball synthétique du côté du parc Laviolette et du parc des Seigneurs. « Il faudra évaluer si on opte pour l’avant-champ seulement en synthétique ou l’ensemble du terrain », termine le maire Lamarche.