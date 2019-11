Un premier Salon de Noël pour aider les enfants de Pointe-du-Lac

Les organismes communautaires n’ont plus le choix d’innover pour amasser des fonds afin de soutenir leur cause. C’est en ce sens que le Club Optimiste de Pointe-du-Lac s’est lancé dans l’organisation de son premier Salon des artisans et marché de Noël qui aura lieu le 30 novembre et le 1er décembre.

Pour cette première édition, 21 artisans avaient confirmé leur présence au moment de l’entrevue, la semaine dernière. On y retrouvera d’un peu tout, des produits zéro déchet aux bijoux, en passant par des produits de l’érable et des produits pour cheveux.

«L’année dernière, j’ai fait la tournée des marchés de Noël dans la région. On voit que le modèle zéro déchet et tout ce qui est fait à la main reviennent à la mode. Les marchés de Noël sont aussi une belle occasion d’encourager des artisans d’ici à l’approche des Fêtes et de se procurer des produits uniques», souligne Marie Elen Plante, présidente du Club Optimiste Pointe-Du-Lac. On veut en faire un événement rassembleur.

Un après-midi familial est prévu le dimanche. Le père Noël sera d’ailleurs sur place de 12h à 15h pour rencontrer les enfants en compagnie de la Fée des étoiles. Un photographe bénévole sera aussi sur les lieux pour immortaliser le moment. L’incontournable Pat Patrouille viendra également faire un tour.

L’entrée à l’événement est gratuite en échange d’une denrée non périssable. Les denrées seront ensuite remises au Centre d’action bénévole Laviolette, qui s’occupe du comptoir alimentaire, dans le but de bonifier les paniers de Noël qui seront distribués aux familles dans le besoin, notamment à Pointe-du-Lac.

«On leur a aussi demandé le nombre de jeunes de 0 à 18 que ça concerne, ainsi que leur âge. Avec l’argent récolté avec la location des kiosques du marché de Noël, on veut leur acheter un petit présent à chacun, qui se retrouvera dans leur panier de Noël», précise Mme Plante qui invite tous les visiteurs à amener leurs enfants avec eux au Salon de Noël et marché des artisans.

Tous les visiteurs de l’événement recevront un coupon pour courir la chance de gagner un panier cadeau d’une valeur de 150$ dans lequel auront été placés des produits achetés sur place auprès des artisans.

Le Salon des artisans et marché de Noël se déroulera au Pavillon des Seigneurs du secteur Pointe-du-Lac et sera ouvert de 10h à 17h le 30 novembre et de 10h à 16h le lendemain.

«La demande est là sans cesse»

Marie Elen Plante a relancé le Club Optimiste Pointe-du-Lac en 2016. La mission de l’organisme est de soutenir la jeunesse du territoire et inspirer le meilleur chez les jeunes, dans leur collectivité.

«Il y a beaucoup d’enfants dans le besoin à Pointe-du-Lac, affirme-t-elle, et on ne parle pas que de pauvreté monétaire. Il y a du très riche comme du très pauvre ici. On reçoit des demandes toute l’année. La demande est là sans cesse. On nous sollicite, par exemple, pour donner un coup de main à payer les lunettes d’un enfant. Les situations sont toutes bien différentes.»

Juste avant la première neige, l’organisme a d’ailleurs pu habiller trois enfants de la tête aux pieds en prévision de l’hiver.