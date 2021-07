Un premier Grand Splash à Trois-Rivières

La tenue du premier Grand Splash avait lieu en matinée, à Trois-Rivières, au site de Plein Air Ville Joie. La Fondation Rivières avait annoncé, le 11 juin, que des Grand Splash se tiendraient dans neuf lieux différents à travers le Québec.

Une trentaine de braves ont sauté à l’eau pour l’occasion, incluant le député Yves Perron, ains que la conseillère municipale et candidate à la mairie de Trois-Rivières, Valérie Renaud Martin. C’est Mobilisation climat Trois-Rivières, connu pour avoir présenté la Déclaration citoyenne universelle de l’urgence climatique au conseil municipal en septembre 2018, qui chapeautait l’événement.

« C’est un événement annuel depuis 2006 et c’est la première année qu’il sort de la sphère de Montréal ou Québec. Lorsque la Fondation m’a contacté, je me suis dit que Trois-Rivières est trop importante, en plus d’être une communauté bleue, alors on est embarqué tout de suite. On peut faire le Grand Splash en eau, sur le bord de l’eau ou sur la plage, tout dépendant de la réalité de la région, pour exprimer des besoins et réclamer des besoins en fonction des réalités de leur terrain », a commenté la présidente de Mobilisation climat Trois-Rivières, Joyce Renaud.

« Chose certaine, une réalité qui identique partout sur la planète et au Canada, c’est la crise climatique. Je ne pouvais pas dissocier la transformation climatique avec la santé des cours d’eau. Certains prétendent que le fleuve s’est amélioré ces dernières années et c’est peut-être le cas, mais on a encore beaucoup à faire avec la crise climatique. Notre société ne vit pas avec son environnement, elle l’exploite. »

Le Grand Splash au Lac Saint-Pierre a été réalisé avec la prudence qui s’impose et étant donné la présente pandémie, les mesures sanitaires ont été appliquées. En ce début d’été, le réchauffement du fleuve et les averses fortes et soudaines peuvent engendrer des craintes quant à la qualité de l’eau.

De son côté, le porte-parole de la Fondation Rivières, Roy Dupuis indique qu’il faut redonner accès aux rives et à l’eau aux citoyens dans un état le plus proche possible de l’état naturel. Les citoyens sont invités à s’inscrire dès maintenant au Grand Splash à travers le site https://grandsplash.ca/ ou en joignant Mobilisation climat Trois-Rivières.