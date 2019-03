Un premier gaucher dans l’enclos

Trey Robledo sera de retour avec les Aigles en 2019. Le lanceur, qui était arrivé en fin de campagne l’an dernier, a suffisamment impressionné TJ Stanton pour mériter un nouveau contrat.

C’est le 10 août 2018 que le releveur a fait ses premiers pas dans le baseball professionnel. Au total, il aura œuvré dans 5 matchs de saison, travaillant ainsi pendant 6 et 2/3 manches. L’artilleur n’a été impliqué dans aucune décision et aura eu le temps d’enregistrer son premier retrait sur trois prises chez les pros.

Robledo se veut le premier gaucher à se greffer aux groupes de lanceurs des Aigles. Jusqu’à maintenant le gérant Stanton n’avait que cinq droitiers sous la main.

«Robledo sera un lanceur régulier pour nous cette année. Dans la Ligue Can-Am, il est important d’avoir de bonnes recrues en relève et Robledo vient remplir ce mandat», poursuit l’architecte de la formation.

Robledo est la quatrième recrue à s’ajouter à l’équipe. Il est également le troisième releveur de l’enclos après les venues de Jose Santiago et Cortland Cox.

Alignement 2019

Lanceurs

LP / R – Jose Santiago, LS-3

LP – Kevin Mcnorton, LS-2

LP – Chris Murphy, LS-2

LP – Brian Ernst, LS-4

R – Cortland Cox, LS-2

R – Trey Robledo, Recrue

Avant-champ

Receveur – Anthony Hermelyn, LS-2

1er but – Juan Kelly, LS-4

1er but – Michael Suchy, LS-3

2e but – David Glaude, LS-1

Arrêt-court – Thomas Roulis, Recrue

3e but – Taylor Brennan, Vétéran

Voltigeurs

VC – Alberth Martinez, Vétéran

VC – Jesse Russo, Recrue

VD – Parker Sniatynski, Recrue

VG – LeVon Washington, LS-5