Un premier évènement pour Trois-Rivières

Les Aigles de Trois-Rivières et Y Pizza ont annoncé leur tout premier évènement à Trois-Rivières depuis le début de la pandémie, soit l’Alerte Pizza, qui aura lieu au Stade de baseball Quillorama. Il s’agit d’une première édition et les profits amassés seront versés aux Aigles AA de la Mauricie.

L’Alerte Pizza se tiendra 23 et 24 juin. De type commande à l’auto spontanée, l’évènement est l’occasion idéale pour sortir de chez soi en toute sécurité et fêter l’arrivée de l’été. Pour seulement 10$ (taxes incluses), vous obtiendrez une pizza 9 pouces et un breuvage (Pepsi ou 7 Up).

«C’est la plus grosse promotion que nous aillions fait au Stade à ce jour, a expliqué Simon Aubin-Fortin, copropriétaire du restaurant Y Pizza. Nous sommes conscients des difficultés financières et psychologiques que plusieurs citoyens de la région vivent actuellement. Nous voulons faire partie de la solution et avec cette promotion, vous en avez pour votre argent.»

«Les Aigles, c’est une équipe qui appartient à sa communauté et qui est au cœur des enjeux qui l’entourent, a pour sa part ajouté Paul Poisson, président des Aigles de Trois-Rivières. Considérant le déconfinement et l’annulation de la grande majorité des activités en Mauricie, l’Alerte Pizza est le premier pas vers la reprise économique et nous sommes fiers d’y contribuer.»

Le personnel et les bénévoles seront prêts à accueillir les gens dès 15h devant le Stade Quillorama.

«C’est aussi l’occasion parfaite de concrétiser l’un des objectifs que les Aigles se fixent chaque année, soit la promotion de l’activité physique. En participant à l’évènement, vous permettez à des jeunes des Aigles AA d’enfin jouer à leur sport favori», a confié René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

La pizza sera disponible de 15h à 20h, mardi, et de 11h à 21h, mercredi.