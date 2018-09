Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

PYRRHOTITE. La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) tiendra un premier Colloque sur la pyrrhotite, les 24 et 25 septembre. Pour l’occasion, la CAVP accueillera également la Coalition des victimes de la pyrrhotite au Connecticut.

L’objectif de ces deux journées est de faire le point sur l’état de la situation au Connecticut et au Québec, l’avancement de leurs dossiers respectifs, la mise en commun des connaissances touchant la problématique de la pyrrhotite et les études et recherches réalisées à ce jour.

Plusieurs intervenants d’importance ont confirmé leur présence dont la Ville de Trois-Rivières, la Régie du bâtiment du Québec, le Conseil national de recherche du Canada, la Société d’habitation du Québec, la Garantie construction résidentielle et les firmes d’avocats qui représentent les victimes lors des procès en lien avec la pyrrhotite.

Des chercheurs de l’Université Lavak, le Laboratoire GHD, qui agit à titre d’expert dans le procès de la pyrrhotite, ainsi que les firmes Géosol, Sedexlab, Solroc et SMI seront aussi de la partie.

«Ça fait plusieurs années qu’on veut organiser un colloque du genre. Les astres se sont alignés cette année. C’est la première fois que le Canada et les États-Unis s’assoient ensemble pour discuter de la pyrrhotite. Ce qui se passe au Connecticut nous aide à avancer et vice-versa. On souhaite accélérer les études pour les gens qui se retrouvent dans la zone grise», explique Michel Lemay, vice-président et membre fondateur de la CAVP.

«Des études sur le béton devraient redémarrer. C’est positif, poursuit Alain Gélinas, président de la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite. On aimerait finir l’étude pour savoir à partir de quel taux le béton se fissure et qu’on doit faire réparer la maison. Ça fait des années qu’on tape sur le clou pour avoir ces études Pour les personnes de la zone grise, c’est une lueur au bout du tunnel, car ça nous permettra de déterminer le taux de pyrrhotite à partir duquel la maison se détériore ou pas. Mais ça prend aussi une norme officielle sur la qualité du béton.»

En Mauricie, on considère un potentiel d’environ 4000 maisons pouvant être atteintes par la pyrrhotite. Au Connecticut, ce nombre s’élève à 34 000. Maisons.