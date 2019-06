Un premier album pour RomAldéhyde

Que ce soit par l’originalité de leurs compositions ou leur présence sur scène éclatée: le groupe RomAldéhyde sait se démarquer parmi la scène musicale trifluvienne. La formation invite tous les passionnés de musique à assister à son premier lancement d’album, le 1er juin au Zénob à partir de 19h.

RomAldéhyde est un groupe de musique qui sort des standards traditionnels. La jeune formation n’a pas peur d’afficher ses couleurs à travers un univers particulier. Dans ses morceaux, le groupe jongle avec un mélange d’instruments et de styles afin de créer une sonorité qui lui est propre. « On essaie le plus possible d’écrire quelque chose qui n’est pas habituel. On ne veut pas avoir une chanson qui va ressembler à toutes les autres chansons qu’on peut entendre à la radio », appuie Mathilde Pépin Tanguay, membre du groupe.

La formation trifluvienne est composée de six élèves du programme de Musique du Cégep de Trois-Rivières. Chacun de ses membres joue d’un instrument différent : Gabrielle Arcand, à la guitare électrique, Mathilde Ayotte Bournival, au violoncelle, Alex Germain, à la basse, Vincent Pelletier, au saxophone baryton, Charlotte Pépin Tanguay, au chant et au piano et Isamaël Zouiten, à la batterie.

La compositrice, Gabrielle Arcand, profite de cette pluralité d’instruments pour créer des ambiances sonores uniques. « Nous avons une formation qui nous permet de faire des choses assez osées, mais qui va bien sonner en spectacle », avoue-t-elle.

C’est sur scène que la personnalité du groupe se déploie afin d’offrir au public une expérience totale. « On essaie de faire des spectacles les plus complets possible autant au niveau visuel, scénographique et musical », explique Mathilde. Chaque représentation est unique en son genre. Au-delà de la musique, les membres du groupe explorent un côté théâtral en incarnant des personnages déguisés et assumés.

La singularité de RomAdléhyde a même été saluée dans les concours de la région. Le groupe a obtenu la deuxième place aux finales locales de Cégep en spectacle et s’est rendu aux demi-finales des Mardis de la relève du Gambrinus.

Un album à leur image

Ce nouvel album a pour principal objectif de faire connaitre la formation au grand public. « Le thème en soi de l’album, c’est RomAdlhdéhyde. L’album est vraiment pour démontrer qui nous sommes. Les chansons sont assez différentes entres elles », décrit Vincent.

Les membres du groupe travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois. Ils ont d’ailleurs enregistré leurs chansons dans le studio Va-Nu-Pieds à St-Paulin.

L’aboutissement de ce projet rend les membres du groupe assez fébriles. Les membres de RomAldéhyde avaient la conviction de produire un album de qualité. C’est pour cette raison qu’ils ont utilisé les ressources qui les entouraient.

« On voulait faire quelque chose qui était 100% à notre image. On n’aurait pas juste voulu écrire nos textes dans une pochette. On n’aurait pas été satisfait. Alors, on a vraiment fait affaire avec des artistes locaux pour avoir quelque chose qui nous ressemble », précise Charlotte.

Les amateurs de musique pourront découvrir ce groupe lors de leur lancement au Zénob qui est sous la thématique « bleue». La soirée débutera avec un 7 à 9. Puis, dès 21h, le groupe drummondvillois TransQuébécoise se produira sur la scène pour introduire RomAldéhyde. La soirée terminera avec un afterparty animé par le DJ «Hey Albert».

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du groupe : RomAldéhyde.