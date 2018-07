Un podium pour LP Dumoulin dans l’Ouest

Crédit photo : Photo Matthew Murnaghan

COURSE AUTOMOBILE. Prenant le départ respectivement en troisième et première position pour les deux épreuves de 125 tours, Louis-Philippe Dumoulin a signé à la fois sa deuxième pole sur circuit ovale et son troisième podium de la saison.

Après avoir effectué le meilleur chrono lors des essais, le Trifluvien a qualifié la voiture en troisième position. Sur la grille de départ, à l’intérieur de la deuxième ligne, Louis-Philippe Dumoulin a conservé la troisième position jusqu’au 30e tour, moment où il dépasse son adversaire. Il s’engage ensuite dans une sérieuse poursuite du meneur jusqu’à la première neutralisation (90e tour).

Toutefois, le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare a été forcé d’entrer aux puits suite à une crevaison lente survenue au 96e tour. Le travail de l’équipe a permis à Louis-Philippe Dumoulin de retourner en piste afin de terminer la course (16e place).

Ayant réalisé le meilleur temps lors de la première épreuve, Louis-Philippe Dumoulin a pris le deuxième départ sur la pole. Rapide dès les premiers tours de piste, il se détache de ses adversaires et défend sa première place sans relâche jusqu’au 79e tour (neutralisation). Il a finalement croisé le fil d’arrivée en deuxième position.

« Je suis très fier des équipiers qui s’assurent que nous pouvons nous battre pour la victoire à chaque course depuis le début de la saison. La voiture est performante, nous avons mené le plus grand nombre de tours lors de la deuxième épreuve et nous avions la voiture pour gagner les deux courses», a commenté Louis-Philippe Dumoulin.

Septième de 13 épreuves de la saison 2018, le LUXXUR 300 se déroulera samedi sur le circuit ovale du Edmonton International Raceway (un quart de mile). À l’instar de la course à l’Autodrome Chaudière, les 300 tours seront ponctués d’une pause de cinq minutes autour de la mi-course afin de procéder au changement de pneus et au ravitaillement d’essence.