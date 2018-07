Un podium pour Jean-François Dumoulin à Toronto

Crédit photo : Photo Matthew Manor CSCG

COURSE AUTOMOBILE. Le pilote trifluvien Jean-François Dumoulin est monté sur la troisième marche du podium, le week-end dernier, lors du Grand Prix Pinty’s à Toronto.

Sixième sur la grille de départ, le Québécois n’a laissé aucune possibilité de dépassement à ses adversaires et s’est hissé jusqu’au deuxième rang lors de la dernière relance vert-blanc-damiers.

Jean-François Dumoulin a su contrer les attaques en fin de course et croiser le fil d’arrivée en troisième position. Après quatre épreuves, Dumoulin Compétition comptabilise à ce jour trois podiums avec le radiateur haute-performance Spectra Premium.

« Nous l’attendions depuis longtemps celui-là, s’est exclamé le pilote. Je me suis battu avec le #59 la grande majorité de la course, nous étions plus rapides que lui, et nous l’avons finalement dépassé au 29e tour.»

Andrew Ranger et Alexandre Tagliani ont respectivement arraché les première et deuxième positions.

De son côté, son frère Louis-Philippe Dumoulin a croisé la ligne d’arrivée en cinquième position. Parti septième, il a pris le cinquième rang dès le huitième tour de piste et l’a défendu jusqu’en fin de course. Il demeure en tête du classement de la série NASCAR Pinty’s, exaequo avec Andrew Ranger.

Marc-Antoine Camirand, pour sa part, a réalisé un top 10 en enregistrant une sixième place qui pourrait s’avérer payante dans la course au championnat. «Je sais que ce circuit urbain ne pardonne pas beaucoup, et j’ai été patient. L’ouverture pour dépasser n’est finalement jamais venue», a-t-il commenté au terme de l’épreuve. (M.E.B.A.)