Un plan pour un centre-ville plus vert, plus culturel, plus distinctif

Le conseil de ville de Trois-Rivières a adopté le nouveau plan directeur de revitalisation du centre-ville et son plan d’action sur cinq ans.

Cette démarche fait suite à la mise en place d’un premier plan de revitalisation du centre-ville en 2015. Cette nouvelle mouture du plan permet à la Ville de remettre à jour sa planification et à l’adapter à la nouvelle réalité d’aujourd’hui.

« Les centres urbains nord-américains ont passablement changé, que l’on pense à une plus grande utilisation du télétravail, la pandémie, le commerce en ligne… La structure commerciale a changé depuis 2015 et la façon de consommer nos centres-villes aussi. L’idée est de réorienter notre vision du centre-ville en prenant compte de cette réalité socioéconomique », explique Marc-André Godin, coordonnateur gestion des programmes et projets de redéveloppement à la Ville de Trois-Rivières.

Plusieurs grandes orientations seront ainsi mises de l’avant dans les prochaines années, dont une accessibilité plus facile au centre-ville pour l’ensemble des modes de déplacement, le renforcement et la promotion de la fonction résidentielle du secteur, ancrer le centre-ville comme le cœur trifluvien d’innovation, encourager l’appartenance au centre-ville par des aménagements conviviaux, universels et verdoyants et la pérennisation d’une offre culturelle et événementielle distinctive.

Le plan directeur de revitalisation du centre-ville fait suite à une démarche entamée en 2015, lors de l’adoption du premier plan de revitalisation du secteur.

Dans la dernière année, un sondage a été déployé en ligne pour tâter le pouls de la population sur sa vision du centre-ville. Au total, 1039 personnes ont répondu aux questions du sondage. Il en est ressorti que la piétonnisation de la rue des Forges est fortement appréciée (93%) et que les citoyens souhaitent plus de verdure et plus d’art au centre-ville (75%). Les citoyens sondés ont aussi mentionné leur intérêt face à la mise en place d’un marché hivernal, à des événements hivernaux pour la famille, ainsi qu’à l’aménagement d’espaces publics illuminés et festifs durant la saison froide.

Une quarantaine d’intervenants du centre-ville ont également été consultés.

Les premières actions au programme consistent notamment au développement d’une stratégie de rétention des entreprises au centre-ville, inclure les principes de mobilité universelle, augmenter l’achalandage hors saison estivale, verdir le centre-ville et développer une stratégie pour la mise en place d’aménagements transitoires et de verdissement des espaces publics.

François Bélisle aurait voulu un débat

Le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, a demandé le vote au moment de l’adoption de la résolution. M. Bélisle ne digère pas le peu de temps qui ait été alloué à la présentation du document, alors qu’il aurait souhaité qu’il y ait débat sur ce qui y est proposé.

« Je suis le représentant d’un district en périphérie. Il y a beaucoup de travail à faire et des recherches de financement, parfois pour des choses simples. Le projet nous a été présenté cet après-midi. J’en ai pris connaissance durant le week-end. On nous demande de l’approuver ce soir. C’est précipité. Une ville doit avoir un centre-ville, mais un centre-ville n’est pas la ville. C’est important, mais il y a aussi le reste de la ville à considérer. Il y aurait eu un débat à faire », plaide-t-il.

Lors de la séance de travail préalable à la séance publique du conseil de ville, plusieurs conseillers ont demandé des modifications à la résolution originale, entre autres pour y ajouter des points particuliers concernant la connectivité entre l’île Saint-Quentin et le centre-ville, le redéveloppement du quartier de la gare de la rue Champflour en prévision de la mise en service d’un train à grande fréquence, ainsi que la présence de la langue française dans l’affichage.

« C’est la deuxième mouture d’un plan existant. On s’inscrit toujours dans le cadre de la Vision 2030. Ça fait aussi suite à l’octroi d’une subvention de 1,2 million $ du ministère des Affaires municipales pour la relance du centre-ville en temps de pandémie. Avoir le plan directeur et le plan d’action adoptés est une belle façon d’aller de l’avant », soutient le maire Jean Lamarche.

« L’objectif est que dans cinq ans, le centre-ville soit un milieu de vie diversifié, à échelle humaine et plus vert; un milieu animé par les gens, l’art et la culture, l’histoire et l’innovation. Ce sera un lieu unique et identitaire qui rayonne par la qualité de l’expérience offerte », termine M. Godin.