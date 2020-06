Un plan pour relancer l’économie trifluvienne

La Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières ont dévoilé les deux phases du plan de relance économique mis en place pour aider les entreprises à se relever des impacts entraînés par la COVID-19.

Parmi les actions déjà identifiées, mentionnons le lancement prochain d’un appel de projets pour dynamiser la ville, le déploiement du service Créatifs sur demande, l’offre de formation aux commerces et organisations culturelles et touristiques dans le cadre de la reprise numérique des PME, lancement d’une campagne touristique estivale de proximité, une campagne de promotion de l’achat local et la mise sur pied d’une brigade sanitaire au centre-ville.

Par ailleurs, le plan de relance prévoit aussi de supporter les entreprises et commerces dans leur transition vers le numérique, notamment en encourageant la création de sites Internet et de service transactionnel en ligne.

«Le secteur commercial est en train de se redéfinir. Les gens vont probablement acheter plus en ligne. Comme commerçant, il faut être capable de rivaliser avec les grands joueurs. On doit stimuler la fibre de l’achat local et régional, mais il fallait aussi s’assurer que les commerces aient un site Internet. Vous seriez surpris de la quantité de commerces de Trois-Rivières qui n’en ont pas, souligne Mario De Tilly, directeur général d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières. Et pour ceux qui ont déjà un site, il faut faire en sorte qu’il soit transactionnel. Si les gens ne sont pas capables d’acheter un produit en ligne, il se peut qu’ils se tournent vers Amazon, par exemple.»

IDÉ soutiendra les entreprises trifluviennes à prendre le virage du numérique. Cette étape fait partie de la phase 2 du plan de relance économique. «Il faut prendre un manufacturier, l’amener sur des technologies en particulier. Ça représente des centaines de milliers de dollars. On doit s’assurer de prendre un maximum d’entreprises et de les amener vers le 4.0. On commence avec de grands fournisseurs internationaux. Ça va prendre son élan vers la fin 2020 et se poursuivre pendant plusieurs années», précise M. De Tilly.

Un guichet virtuel pour faciliter la transition numérique des PME sera mis en place sous peu.

Le legs de la COVID-19

Le plan de relance économique s’arrime avec la Stratégie de développement économique 2020-2025 dévoilée il y a quelques mois qui fait une place importante au développement durable. D’ailleurs, le comité de relance s’engage à ce que toutes les entreprises aidées dans le cadre des activités de relance en lien avec la crise de la COVID-19 subissent un bilan social et environnemental.

«On est soucieux de l’environnement social dans lequel évoluent les employés, mais aussi des enjeux de développement durable pour diminuer l’empreinte carbone des entreprises. Ce sera le legs du COVID-19», affirme M. De Tilly.

Un plan de financement visant à soutenir les entreprises qui voudraient prendre le virage de l’innovation et du développement durable se travaille présentement. Une annonce en ce sens devrait être faite d’ici la fin de l’été.

Des investissements à venir

D’après un sondage réalisé auprès de 184 entreprises trifluviennes, celles-ci prévoient des investissements de plus 69 M$ au cours des six prochains mois, dont 19 qui prévoient investir 1M$ ou plus.

«Ce sondage nous dit aussi que deux entreprises sur trois ont perdu plus de 30% de leur chiffre d’affaires en avril seulement. Pour plusieurs, ça s’est poursuivi par la suite. Cependant, la plupart des entreprises se disent prêtes à rebondir», note Yves Lacroix, président du comité de relance et président d’IDÉ Trois-Rivières.

«Dans les prochains jours, un outil virtuel sera mis à la disposition des entreprises pour qu’elles puissent avoir un premier diagnostic sur leur situation», ajoute-t-il.

Le comité de relance propose de renforcer le noyau industriel dans l’objectif d’accélérer la réalisation de projets majeurs afin de créer un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie régionale.

«À Trois-Rivières, on se donne des réflexes de développement économique vraiment intéressants. Leurs impacts se feront sentir concrètement dans nos entreprises manufacturières et technologiques et auront un effet boule de neige sur l’ensemble de la ville», conclut le maire Jean Lamarche.

Les deux phases du plan de relance sont financées par l’entreprise privée.