Un Plan directeur sur 15 ans pour l’île Saint-Quentin

La Ville de Trois-Rivières a adopté, mardi soir, le Plan directeur de l’île Saint-Quentin, un plan attendu par de nombreux citoyens depuis longtemps.

Ce plan permet de prévoir le développement de l’île sur une période de 15 ans.

«Il y avait énormément de besoins à l’île Saint-Quentin. Dans les dernières années, on a peut-être un peu pris l’île pour acquis. Avec un plan comme celui-là, ça nous permet d’établir où on commence et cela ordonne les différentes séquences d’actions à mettre en place pour rendre ce joyaux extrêmement. Les citoyens pourront en être fiers», souligne Pierre-Luc Fortin, président du conseil d’administration de la Corporation de développement de l’île Saint-Quentin et conseiller municipal du district des Estacades.

L’objectif est que l’île soit un lieu de conservation, un parc exceptionnel doté d’un écosystème tout autant exceptionnel et qu’il demeure un endroit de villégiature et de plein air.

«Ça ne sera pas un lieu pour les véhicules récréatifs ni un autre Disney World. Le parc est un endroit central et un archipel qui donne accès au fleuve Saint-Laurent. Les gens seront fiers de se le réapproprier», ajoute M. Fortin.

Cela faisait plusieurs mois que les élus du conseil de ville travaillaient sur ce Plan directeur. Le maire Jean Lamarche y a aussi mis son grain de sel depuis son arrivée en mai dernier à la mairie.

«Ce dont on est également fier, c’est que l’on a pris en considération la volonté des citoyens ainsi que des partenaires de l’île», précise M. Lamarche.

Rappelons qu’en 2018, la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin a tenu une consultation en ligne afin de savoir ce que les Trifluviens font à l’île Saint-Quentin et ce qu’ils souhaiteraient pouvoir y faire. Près de 1000 citoyens ont répondu à la vingtaine de questions de cette consultation en ligne.

Par ailleurs, après les Fêtes, l’on devrait voir les travaux de remise aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout débuter à l’île Saint-Quentin et à l’île Saint-Christophe. Ceux-ci seront réalisés en hiver puisque la nappe phréatique est très haute. Le tout a été pensé afin de ne pas perturber les activités estivales de l’île, également. Ces travaux seront réalisés au coût de 7,1 M$.

Impossible de savoir, ce soir, si cela impliquera que l’île Saint-Quentin sera inaccessible cet hiver. On devrait en savoir plus à ce sujet jeudi matin, alors que tous les détails du Plan directeur de l’île Saint-Quentin seront dévoilés en conférence de presse. C’est à suivre jeudi au www.lhebdojournal.com.