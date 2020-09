Un pique-nique aux saveurs des Délices d’automne

Un nouveau concept gastronomique viendra remplacer les Délices d’automne cette année. Les 10 et 11 octobre, la formule Pique-Nique permettra aux épicuriens de se procurer un panier de dégustation de produits d’ici et de profiter de l’occasion pour pique-niquer dans leur lieu préféré en Mauricie.

Le contenu des paniers de dégustation sera différent en fonction de la journée choisie pour piqueniquer. Le samedi 10 octobre, les détenteurs de paniers pourront découvrir et déguster les bouchées concoctées par le restaurant le Buck et Création Rose Vanille, alors que le dimanche 11 octobre ce seront les bouchées du restaurant le Castel et de la Maisonnette du Fudge qui seront à l’honneur.

« Il était important pour nous, malgré la situation actuelle, de continuer à faire rayonner les Délices d’automne. Puisque la mission de l’événement est de mettre de l’avant nos producteurs, transformateurs et restaurateurs de la région, c’est dans cette même optique que ce concept gourmand a été élaboré. L’achat local et la valorisation des entreprises d’ici sont particulièrement importants ces derniers temps et nous nous devions de trouver un moyen de leur offrir une vitrine à leur juste valeur», affirme Roger Picard, président du conseil d’administration de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.

De plus, les épicuriens trouveront au hasard un produit surprise de l’un de cinq exposants qui prennent part depuis plusieurs éditions aux Délices d’automne : Chacun son arôme, Les petites gelées, L’ökkö, Miellerie King et Safrana. Les amateurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir un produit d’ici et apprendre à l’utiliser à la maison.

Une option conçue pour deux adultes et une option pour un enfant seront disponibles pour les paniers de dégustation. L’option pour adultes sera disponible au coût de 70 $ plus taxes. Pour les enfants, le panier sera en vente au coût de 15 $ plus taxes.

Les paniers de dégustation seront mis en vente le 25 septembre à 11h sur le site web des Délices d’automne au www.delicesdautomne.qc.ca. Les gens auront jusqu’au mardi 6 octobre pour réserver leurs paniers de dégustation.

Les acheteurs pourront récupérer leur panier le jour même de leur réservation entre 11h et 14h sous forme de service à l’auto dans le tournebride de l’Amphithéâtre Cogeco. Aucune livraison ne sera possible et la cueillette se fera uniquement à cet endroit. Toutes les mesures sanitaires seront mises en place lors de la distribution des paniers de dégustation.