Un peu de poésie avant le dodo

Jusqu’au 10 octobre, le Salon du livre de Trois-Rivières présente Poésie avant d’aller au lit, une série de dix activités pour les enfants dans le cadre du Festival international de la poésie de Trois-Rivières.

Ce volet jeunesse présentera aux enfants et aux adolescents, directement chez eux, des animations qui leur feront découvrir la poésie d’ici.

Chaque soir du 1er au 10 octobre à 19h, des lectures virtuelles seront présentées en direct à partir du site internet du Salon du livre (www.sltr.qc.ca).

Les animations mettront en vedette des poètes et leurs recueils de poésie pour enfants publiés chez des éditeurs québécois, accompagnés de musiciens. La plupart des activités seront également traduites en langage des signes québécois afin de rejoindre les enfants souffrant de surdité.

Chaque soirée aura sa thématique et son public-cible. Par exemple, les enfants de 4 ans et plus auront droit à quatre soirées concoctées pour eux pour les familiariser avec la poésie sur des thèmes comme les animaux, la mer et la beauté du monde avec les poètes Marie-Andrée Arsenault, Édith Bourget, Pierre Labrie, Mireille Levert, Guy Marchamps et Kim Thúy.

Les enfants d’âge primaire pourront découvrir la poésie des Premières Nations, fêter les 25 ans de Soulières éditeur en poésie, se recueillir avec une poésie plus triste abordant la perte d’un animal ou encore apprivoiser la forme des haïkus avec les poètes Virginie Beauregard D., Édith Bourget, Nadine Descheneaux, Fabienne Gagnon, Pierre Labrie, Andrée Lévesque-Sioui, Guy Marchamps, Jeanne Painchaud, Étienne Poirier et Robert Soulières.

Finalement, les plus vieux auront aussi droit à deux soirées de poésie abordant l’entrée dans l’adolescence et les émotions qu’elle suscite avec les poètes Véronique Grenier, Vincent Lambert, Jean-Christophe Réhel et Aimée Verret.

La programmation complète des activités et les fiches détaillées de chaque poète sse retrouvent au www.sltr.qc.ca/poesie. Les présentations seront disponibles en rattrapage pendant une période d’un an, mais la présence en direct permettra aux familles spectatrices d’échanger avec les poètes via le clavardage.