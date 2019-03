Un pas de plus vers les vols de passagers à Trois-Rivières

ÉCONOMIE. Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières reçoit l’appui de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) dans le dossier de la réfection de l’Aéroport de Trois-Rivières.

Le projet s’élève à 12 M$. La première étape est de se doter d’une aérogare moderne et rénovée. L’actuelle bâtisse a été construite en 1963 et n’a jamais été rénovée depuis. Propriétaire de l’Aéroport, la Ville de Trois-Rivières doit investir 1,2 M$ pour la maintenir, et ce, sans aucune valeur ajoutée ni fonctionnalité additionnelle.

«L’aérogare qu’on a présentement est en fin de vie, indique le directeur général d’IDE, Mario De Tilly. On construira une salle d’attente pour 250 personnes pour, ultimement, avoir des vols de passagers.»

«Cette aérogare sera dotée d’équipement de sécurité pour détecter les objets prohibés, ajoute ce dernier. Il faudrait aussi d’autres types d’équipements comme des escalateurs pour monter et descendre des avions. Dans ce domaine, 12 M$, ça part très vite et tous ces équipements sont le strict minimum pour faire du transport de passagers.»

Dans son Plan triennal d’immobilisation 2019-2021, la Ville de Trois-Rivières a prévu investir un montant de 3 M$ pour la structure. «La nouvelle aérogare sera l’une des plus vertes au Canada, avec son toit et ses murs végétalisés, son stationnement avec dalles percolantes, sa certification LEED et sa géothermie», précise la mairesse suppléante, Ginette Bellemare.

De son côté, la CCI3R s’engage à sensibiliser les élus des différents gouvernements afin de faire avancer le projet. «Il a des programmes qui existent aux niveaux provincial et fédéral. On va faire des démarches pour avoir l’appui financier des élus», soutient le président du conseil d’administration de la CCI3R, Marco Champagne.

Un appui du candidat Jean Lamarche

Le candidat à la mairie Jean Lamarche a exprimé son appui aux démarches entreprises pour l’Aéroport de Trois-Rivières. «Il est important pour moi d’affirmer mon soutien le plus complet à cette action du milieu économique, a-t-il déclaré Jean Lamarche par voie de communiqué. Pour moi, ce projet est non seulement important pour l’Aéroport, mais surtout pour le développement économique de la ville de

Trois-Rivières.»