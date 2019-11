Un pas de plus vers la revitalisation du Bas-du-Cap

C’était attendu par de nombreux citoyens: voilà que la Ville de Trois-Rivières se dote d’un plan directeur visant à encadrer la revitalisation du Bas-du-Cap.

Le plan directeur, adopté par le conseil municipal mardi soir, présente à la fois un cadre visant à baliser les interventions à effectuer dans le secteur du Bas-du-Cap-de-la-Madeleine, ainsi que des mesures en tous genres.

Par exemple, un stationnement incitatif sera mis en place près du terminus du secteur Cap-de-la-Madeleine. Des espaces y seront dédiés à la fois pour les voitures et les vélos, de sorte à créer un standard en ce qui a trait aux stationnements incitatifs dans la ville.

Le plan comporte aussi un tout nouveau programme d’accès à la propriété. Les propriétaires en devenir d’un immeuble situé dans le secteur concerné pourront avoir droit à une subvention de 5% du coût de l’achat de la propriété, jusqu’à un maximum de 7000$, à condition de s’engager à y habiter pendant une période d’au moins trois ans. Une enveloppe de 50 000$, directement tirée du Programme de rénovation de façades, sur un délai de cinq ans est dédiée à cette initiative.

«Plusieurs mesures intéressantes s’en viennent. Tout le travail qui a été fait avec les partenaires et les citoyens qui ont pris part aux deux consultations publiques a été fait pour penser le Bas du Cap, réfléchir aux enjeux que l’on voulait travail et les façons pour arriver à baliser ce qu’on souhaite faire pour ce secteur», indique le maire Jean Lamarche.

Le plan directeur du Bas du Cap englobe le territoire délimité par la rue de Grandmont, la rivière Saint-Maurice, le parc des Anglais et la rue Saint-Maurice. L’idée derrière le plan est de créer un milieu de vie, mais aussi de favoriser la connectivité entre le Bas du Cap-de-la-Madeleine avec l’île Saint-Christophe et le reste de la ville de Trois-Rivières.

«Tous ces leviers contribueront à créer une dynamique dans le secteur. On veut faire en sorte que les gens s’approprient le secteur. Quant au site d’Aleris, on veut mettre l’emphase sur le résidentiel. Dans la prochaine année, on fera également des essais en bordure de rue du boulevard Sainte-Madeleine pour occuper l’espace. Les gens pourront s’approprier le bord de rue, par le moyen de terrasses, par exemple. À la suite des tests, on verra si ça devient permanent ou non», précise Robert Dussault, directeur de l’aménagement et du développement urbain à la Ville de Trois-Rivières.

Pour la conseillère municipale du district de la Madeleine, Sabrina Roy, le dépôt du plan directeur représente le résultat d’un long travail.

«Quand je me suis présentée en 2013, je voulais faire changer les choses dans le Bas-du-Cap et redonner la fierté aux résidents. J’ai travaillé avec le service d’aménagement sur différentes possibilités de programmes de rénovation. C’est de là qu’est venu le programme de rénovation des façades commerciales qui ne cesse de faire des petits d’année en année. Là, on ajoute le programme d’accès à la propriété. J’en suis fière, sans compter la mobilisation du comité de revitalisation du Bas du Cap. C’est un très beau jour pour ce secteur aujourd’hui et c’est un pas de plus vers sa revitalisation», conclut-elle.

Tous les détails du plan directeur seront rendus publics vendredi après-midi à l’occasion d’une conférence de presse. Les informations suivront au www.lhebdojournal.com en fin de journée vendredi.