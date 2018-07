Un partenariat renouvelé pour trois ans

Crédit photo : Photo courtoisie – Magazine Pole Position

COURSE AUTOMOBILE. La compagnie WeatherTech Canada prolonge son partenariat majeur avec le pilote trifluvien Louis-Philippe Dumoulin pour une période de trois ans, soit jusqu’en 2021.

La relation d’affaires consolidée au fil des années permet au pilote de la série NASCAR Pinty’s de poursuivre sa conquête du championnat, menant à un partenariat de dix années.

«C’est un honneur de représenter WeatherTech Canada à travers l’Amérique du Nord depuis sept ans et de compter sur eux pour trois années supplémentaires. Nous venons d’un petit village avec des moyens modestes et nous sommes conscients de la chance que nous avons d’évoluer dans le monde de la course automobile grâce à nos partenaires», explique Louis-Philippe Dumoulin, pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare.

«Cela me fait extrêmement chaud au coeur de compter Tony Page et Joe Magri parmi mes amis et je tiens à leur redonner en termes de performances et en retombées pour leur entreprise. Cette confiance qu’ils nous accordent a une signification importante pour Dumoulin Compétition, et aussi, pour tous les équipiers-collaborateurs qui partagent avec nous cette aventure», ajoute-t-il.

L’Équipe de course Dumoulin Compétition a également franchi plusieurs phases lui permettant de préparer à l’interne ses propres voitures depuis 2016. WeatherTech Canada est présent dans toutes les décisions importantes depuis.