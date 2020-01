Un partenariat pour favoriser l’innovation en tourisme et culture

Trois-Rivières devient la première ville du Québec à devenir un grand partenaire de l’incubateur MT Lab pour les trois prochaines années.

Sous l’image de marque TRès Trois-Rivières, les acteurs de la ville se sont regroupés pour établir ce partenariat qui s’inscrit dans la volonté de favoriser l’innovation en tourisme, culture et divertissement.

Au MT Lab, on se réjouit de ce partenariat qui permettra aux cohortes de startups de l’incubateur de bénéficier d’un «terrain d’expérimentation incroyable» dans le district entrepreneurial innovant Open Trois-Rivières, au centre-ville.

Un projet pilote avait été mis en place en 2019 avec l’incubateur montréalais. L’expérience a été concluante, Trois-Rivières ayant accueilli plusieurs start-ups qui ont eu l’occasion de tester leur innovation au centre-ville.

«On a une belle ville pour faire ça, mentionne Étienne Dansereau, coordonnateur à l’innovation. Cette initiative permet de démocratiser l’accès à l’innovation à tous les partenaires touristiques de la ville. Suite au projet-pilote de 2019, ça devient plus concret cette année. On leur ouvre le centre-ville pour tester des innovations. Plus on inclut ces différents produits et services innovants dans notre offre touristique et culturelle, plus ça nous distingue.»

Dans le cadre de l’appel de candidature du MT Lab qui est en cours, Trois-Rivières présente, ce soir, ses besoins d’innovation aux candidats.

«L’offre de services unique de MT Lab se distingue entre autres par la collaboration entre les startups incubées et les grands partenaires du milieu. L’arrivée des forces vives de Trois-Rivières au sein de notre écosystème causera un effet d’entraînement et permettra de poursuivre nos efforts en vue de faire rayonner l’innovation au sein des différentes régions du Québec, ajoute Pierre Bellerose, président du Conseil d’administration du MT Lab ».