Un partenariat novateur pour faciliter la transition des aînés en résidence

Les Résidences des Bâtisseurs de la Mauricie se sont alliées à l’agence immobilière Sutton-alliance pour faciliter la transition de leurs futurs résidents et faciliter la vente de leur demeure.

S’adressant aux futurs résidents de Place Belvédère et des résidences Richelieu, Louiseville et La Tuque, le programme leur offre un accompagnement des premières étapes de la vente d’une maison jusqu’à une présence chez le notaire.

Le service inclut l’annonce de de la propriété sur les sites de Centris.ca et suttonquebec.ca, des recommandations de services d’entretien ménager et de home staging, d’offrir la visite virtuelle, la commande du certificat de localisation, la recommandation d’un service de déménageurs et d’entreposage, des références à des notaires, des évaluateurs et des arpenteurs, ainsi qu’une présence lors de la signature de l’acte notarié si les mesures sanitaires le permettent.

« C’est un partenariat innovateur qu’on a rarement vu. On veut que les gens aient une transition saine et sans être tracassés par la vente de leur maison, explique Julie Boulianne, présidente de Sutton-alliance. L’offre de visites virtuelles permettra de limiter les sorties des gens pour qui il est plus difficile de quitter leur maison lors des visites. »

« La vente d’une propriété peut être une source d’inquiétude à tout âge. Il arrive que les futurs résidents n’aient que quelques jours pour vendre leur propriété. C’est souvent la maison dans laquelle ils ont habité depuis leurs 20 ans. Ce service viendra les aider à prendre une décision éclairée », ajoute Kristel Louboutin, vice-présidente ventes, marketing et communications au Groupe Résidences des Bâtisseurs.

Les courtiers auront un bureau de consultation dans les résidences de Louiseville et de La Tuque.

Portes ouvertes

Les personnes intéressées pourront rencontrer les courtiers du Sutton-alliance dans le cadre des Portes ouvertes des Fêtes, le 7 décembre, dans les quatre Résidences des Bâtisseurs de la région. Entre 14h et 19h, il sera possible de prendre l’information nécessaire sur le nouveau service de l’agence immobilière et de faire la visite des appartements modèles et des espaces communs. Plusieurs activités seront aussi au programme.