Un parcours à la Ninja Warrior… à Trois-Rivières!

Un tout nouveau centre d’amusement pour la famille voit le jour à Trois-Rivières. Il s’agit de «Singerie Proactif», un centre directement inspiré de l’émission américaine «Ninja Warrior». Il compte en ses murs deux parcours de ninja destinés aux enfants de 4 ans et plus, ainsi que deux autres offerts aux adolescents et aux adultes.

Les plus petits n’ont pas été oubliés puisqu’un coin pour eux est doté d’une fosse de balles et d’un module en mousse. Singerie Proactif offre aussi un mur d’escalade, une grande fosse de cubes de mousse et une salle de réception disponible (sur réservation seulement) pour les fêtes d’enfants, les rencontres corporatives, les groupes d’amis et les groupes scolaires.

«Il y a environ un an et demi, nous avons vu l’émission Ninja Warrior et on aimait l’idée. On a recherché si ça existait dans la région et on s’est aperçu que non. Il y en avait à Granby, Boisbriand et Wickham et nous sommes allés les visiter. On a vu qu’il y avait beaucoup de gens qui les fréquentaient alors on s’est dit «Go». On a suivi le cours de lancement d’entreprise et c’est venu nous motiver encore plus à nous lancer dans notre projet familial», raconte Josiane Martel, co-propriétaire de Singerie Proactif.

«On voulait que ce soit le plus familial possible et plus centré sur l’activité sportive. En même temps, on voulait de quoi de plus adapté pour les adolescentes et les adultes. On offre quatre parcours et nous allons modifier les épreuves de façon très régulière», ajoute Philippe Provencher, co-propriétaire de Singerie Proactif et conjoint de Mme Martel.

Un coin repos pour grignoter a été aménagé, mais prenez note qu’aucune nourriture ne sera offerte. Il est possible de réserver vos places pendant les heures d’ouverture, mais également en dehors des heures d’ouverture. «Nous voulons être le plus écologiques possible. Nous fournissons de la vaisselle en plastique que nous laverons nous-mêmes, en plus de fournir une fontaine d’eau avec remplissage de gourde», explique Mme Martel.

«Nos heures d’ouverture pendant la période des Fêtes seront variées. Étant donné que le 6 janvier est une journée pédagogique, nous serons ouverts. Ensuite, ce sera le retour à notre horaire régulier qui est le jeudi, de 16h à 21h, le vendredi, de midi à 21h, et les samedis et les dimanches, de 11h à 17h.»

En effet, Singerie Proactif sera ouverte les 21, 22 et 23 décembre, de 10h à 17. Même chose pour les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre, ainsi que pour les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier.

Le tarif pour une entrée est de 18$ (enfant ou adulte). C’est gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans, ainsi que pour les accompagnateurs. Des rabais sont applicables lorsqu’il s’agit des membres de la même famille, soit 10%/ Deux entrées, 15%/ Trois entrées et 20%/ Quatre entrées. Le forfait mensuel est établi à 75$ par personne.

Le port d’espadrilles est obligatoire à Singerie Proactif qui est situé au 3255 de la rue Baillargeon, à Trois-Rivières. Pour plus d’informations, visitez le https://www.facebook.com/Singerie-Proactif-113569793456176/.

