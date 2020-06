Un nouvel outil en ligne pour évaluer la situation des entreprises

Le CAE Laprade et Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières s’associent pour offrir aux entrepreneurs trifluviens un outil en ligne qui leur permettra de mieux évaluer la situation de leur entreprise à la suite de la crise de la COVID-19, en plus de leur proposer des pistes de réflexion ou d’améliorations.

Cette initiative découle des travaux du comité de relance de l’économie de Trois-Rivières et, plus précisément, du groupe de travail sur lequel siègent des entrepreneurs des secteurs manufacturier et technologique.

«Après avoir complété le questionnaire, l’entrepreneur recevra un diagnostic financier de la situation de son entreprise, avec des recommandations d’actions pouvant être prises dès maintenant. En fonction des résultats obtenus, un accompagnement pourrait lui être suggéré. En effectuant cette démarche immédiatement, il s’assure d’être sur la ligne de départ lorsque le coup d’envoi des programmes de support à la relance sera donné », explique Benoit Richard, vice-président et chef de l’exploitation de Groupe Somavrac et coordonnateur du groupe de travail.

Les entreprises sont invitées à accéder à l’outil en cliquant sur le lien suivant : https://opinion.ciblerecherche.com/SE/3/positionnement/

«Ce nouvel outil nous permet de personnaliser notre approche. Selon les recommandations qui seront générées par l’outil, l’entrepreneur pourrait être contacté par un membre de l’une de nos équipes, selon ses besoins. Cet arrimage pourrait aussi accélérer éventuellement le financement de certains projets», ajoute le directeur général du CAE Laprade, Dominic Pagé.