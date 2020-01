Un nouvel espace pour ados à la bibliothèque du centre-ville

Le 18 janvier, la bibliothèque Gatien-Lapointe invite les adolescents de 11 à 15 ans à venir inaugurer le Repère, le tout nouvel espace des adolescents dans la bibliothèque, à l’occasion d’un 6 à 10…interdit aux adultes!

Organisée dans le cadre de la Nuit de la lecture, cette fête gratuite permettra aux adolescents de découvrir la nouvelle zone aux repères culturels, mais aussi d’avoir un accès privilégié à toute la bibliothèque qui, pour l’occasion, se transformera en véritable lieu récréatif où musique, danse, production vidéo, jeux vidéo, jeux de société, ateliers de fabrication de macarons et de baume à lèvres, rallye, bar à bonbons et vélo smoothie seront à leur disposition.

Les participants auront aussi la chance de rencontrer le populaire youtubeur et animateur jeunesse à Radio-Canada Massi Mahiou.

Aménagé il y a un an et offrant une vaste sélection littéraire adaptée, une aire de jeux vidéo et de cinéma, des ordinateurs et des fauteuils, l’espace des adolescents n’avait jamais été lancé de manière officielle.

En lui attribuant le nouveau nom de Repère, en bonifiant sa signalisation et son esthétisme, en plus d’organiser un 6 à 10 festif offert en exclusivité aux 11 à 15 ans, la bibliothèque Gatien-Lapointe souhaite mettre en valeur et faire rayonner cet espace unique et original où les adolescents peuvent se divertir, se détendre, apprendre, s’inspirer et rêver.

L’inscription au 6 à 10 du Repère est obligatoire et la limite est de 100 participants. Il est possible d’effectuer une réservation au comptoir de l’une des cinq bibliothèques de Trois-Rivières, par téléphone au 819 372-4615, poste 5 ou en écrivant à biblioanimation@v3r.net.