Un nouvel arrêt d’autobus temporaire près de la Bâtisse industrielle

Afin de faciliter l’accès à la clinique de vaccination, la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) désire informer la population ajoute un arrêt d’autobus temporaire situé près de la Bâtisse industrielle. Celui-ci sera installé dès demain sur la rue Papineau, à la hauteur du stationnement.

En empruntant la ligne 4, les usagers du transport en commun pourront donc débarquer à quelques mètres seulement de la clinique pendant la semaine.

«Le CIUSSS MCQ et la STTR ont la volonté commune d’unir leurs efforts dans la lutte au coronavirus. Nous avons répondu présents lorsque nous avons été sollicités pour transformer nos autobus en cliniques de dépistage mobiles et nous continuons notre collaboration aujourd’hui en facilitant l’accès à la clinique de vaccination. De plus, l’ajout d’un arrêt temporaire se veut une solution pragmatique qui peut être déployée immédiatement et sans coût additionnel. Nous espérons maintenant que les usagers seront nombreux à utiliser le nouvel arrêt», explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.