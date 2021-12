Un nouveau site web pour les activités sportives

Sports. L’Unité régionale de Loisirs et de Sports de la Mauricie (URLS) a dévoilé cette semaine un tout nouveau site web présentant une carte interactive des sites de plein air et des infrastructures d’activités sportives en Mauricie. Il s’agit d’un projet sur lequel l’URLS travaille depuis maintenant quelques mois.

Le site internet zoneactivemauricie.ca montre les plus importants lieux de pratique sportives de Trois-Rivières à La Tuque, en passant par Yamachiche et Shawinigan, le tout classé par catégories.

On peut y retrouver différentes sites pour faire des sports d’été, comme l’équitation, l’escalade et le vélo, et des sports d’hiver, comme le ski, la glissade et la raquette. En cliquant sur un sport, on peut retrouver sur la carte interactive tous les lieux où on peut les pratiquer.

Comme l’explique Mme Lise Déry, agente de communication et conseillère en loisir culturel et rural pour l’URLS, le lancement du site tombe à point pour le début de la saison hivernale, alors que les gens sont à la recherche d’activités pour sortir dehors le plus possible en ces temps de pandémie.

« Ce qu’on trouvait intéressant avec ce projet, c’est qu’on voulait regrouper, sous une même adresse, la plupart des activités, autant estivales qu’hivernales qu’on veut faire en Mauricie. On connaît souvent par exemple, les pistes de ski qui sont près de chez nous, mais on veut parfois aussi découvrir de nouveaux sentiers qui sont à la grandeur du territoire. On trouve tout sous un même onglet. On s’entend que le site est toujours à être bonifié », souligne Mme Déry.

Lise Déry explique que les aménagistes des différentes MRC ont contribué à offrir de l’information sur leurs installations pour ajouter au site web. Elle précise que c’est en grande partie grâce à eux si le site Web a pu naître, puisqu’ils ont partagé leurs informations quant à la localisation de leurs sites d’activités, les informations quant au prix, à l’équipement à apporter et au moyen de s’y rendre afin que le tout se retrouve sur Internet.

En plus des sports déjà ajoutés au site Web, Mme Déry soutient qu’elle voudrait maintenant ajouter des arénas, du baseball, du basketball et des centres équestres, qui sont toujours à répertorier. Le curling, le dek hockey, le disque golf et le football s’en viennent également. Ces différentes activités seront ajoutées dans la catégorie « Infrastructures sportives », qui est pour l’instant vide. Ces ajouts devraient venir dans les prochains mois.

« Le site est un outil pratique qu’on est capable d’utiliser très facilement avec notre téléphone cellulaire », soutient Mme Déry, qui s’attend à voir un grand achalandage au cours des prochains mois, notamment entre Noël et le jour de l’An.