Un nouveau service de sauvetage hors route dans des Chenaux

Crédit photo : Audrey Leblanc

SÉCURITÉ. La MRC des Chenaux est maintenant dotée d’un service d’urgence en zone isolée. Les équipes incendie des dix municipalités auront maintenant accès à des véhicules adaptés ainsi que du matériel et de l’équipement pour intervenir hors du réseau routier.

C’est le service incendie de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui coordonnera les interventions, en collaboration avec la MRC et les pompiers des municipalités où auront lieu les sauvetages.

«On va pouvoir se déplacer plus efficacement avec les bons outils. On va avoir un véhicule de style pick-up, un VTT avec chenilles, des civières qu’on va pouvoir modifier selon les besoins, de l’équipement médical et du matériel pour se faire un chemin peu importe les conditions. On va avoir une remorque pour transporter tout ça», énumère Yves Landry, directeur du service incendie de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

À l’aide d’un système de localisation GPS, les pompiers pourront retrouver facilement les personnes en détresse. «On va toujours envoyer quatre pompiers sur un appel, indique M. Landry. On aura aussi du soutien de l’équipe incendie de la municipalité où on sera et on va travailler avec les ambulanciers pour aller chercher les personnes blessées.»

Ce dernier estime que les pompiers de son service seront appelés à intervenir plus de dix fois par année. «On peut faire face à toutes sortes de situations. Ça peut être une personne coincée sous un arbre ou une personne perdue en forêt. On a aussi des parcs récréotouristiques, des lots à bois, des territoires de chasse, etc.», mentionne Mathieu Ouellette, coordonnateur préventionniste en sécurité incendie de la MRC des Chenaux.

Le territoire de la MRC des Chenaux est composé à 54 % de forêts. On retrouve beaucoup de villégiateurs et de touristes en zone éloignée. Sans oublier les 210 kilomètres de sentiers de motoneige et 105 kilomètres de sentiers de VTT. La MRC a reçu une aide financière du gouvernement provincial de près de 110 000 $ pour mettre sur pied ce nouveau service.