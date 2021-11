Un nouveau service de réadaptation intensive pour les 8-14 ans

Le nouveau service de réadaptation intensive La Maisonnée (SRIM) a été inauguré le 11 novembre. Il s’agit d’un milieu transitoire, adapté et sécuritaire, visant la réintégration des jeunes dans un milieu de vie correspondant à leurs besoins et favorisant leur participation sociale à long terme.

Ce service s’adresse à la clientèle 8-14 ans à profil complexe du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Financé à la hauteur de 1 087 444 $ par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce projet est issu d’une collaboration entre la Direction du programme jeunesse-famille (DPJF) et la Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DP-DITSADP) du CIUSSS MCQ.

Au total, six jeunes pourront intégrer l’unité. Une place de dépannage sera également offerte en cas de besoin. De plus, l’implication des familles concernées fait partie intégrante du projet.

Basé sur l’expertise d’une équipe multidisciplinaire et l’adaptation de programmes d’intervention psychosociale, le projet donne lieu à une étude réalisée en collaboration avec l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme et la Chaire interdisciplinaire de recherche et d’intervention dans les services de santé et les services sociaux portant sur les pratiques collaboratives au cœur du travail entre les directions.

Rappelons que ce projet a reçu un appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux de plus de 2,2 millions $ depuis 2018. (A.L.)