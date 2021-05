Un nouveau resto sur la rue Badeaux

Un nouveau restaurant ouvrira ses portes en juin sur la rue Badeaux au centre-ville de Trois-Rivières. Le Bette mettra en valeur les produits locaux dans le bâtiment qui abritait auparavant le bar L’Embuscade.

C’est un jeune couple originaire de la Montérégie qui est derrière ce projet. «On avait ce projet en tête depuis un moment, raconte Jo-Annie St-Amand, copropriétaire. Avec la pandémie, une opportunité s’est présentée. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés à l’achat local. On avait aussi beaucoup plus de temps, alors on s’est mis à élaborer notre projet.»

À l’intérieur, on retrouvera une portion salle à manger ainsi qu’une boutique où les clients pourront acheter les produits qu’ils ont découverts et appréciés. L’aménagement permettra une trentaine de places assises à l’intérieur, une trentaine de places sur la terrasse arrière et une dizaine de places sur la terrasse avant.

«On servira des tapas, indique Jo-Annie. On aime le concept de plats à partager. On veut faire découvrir des choses. Ça se veut un espace de partage. On a en tête de faire un endroit où les gens vont venir prendre un verre, jaser et manger pendant des heures. On veut avoir une approche décontractée et accessible.»

Charmé par le centre-ville de Trois-Rivières et sa vie culturelle, le couple n’a pas hésité à choisir cet endroit pour y implanter son projet. «L’idée de venir à Trois-Rivières s’est concrétisée dans la dernière année, en même temps que notre projet», précise Hubert Lallier, copropriétaire.

«On venait ici depuis quelques années en visite, ajoute-t-il. On aimait les restos et le milieu culturel avec ses festivals et l’amphithéâtre. On s’est mis à chercher et on a découvert cet endroit. On vient de Saint-Hyacinthe, on a vécu les dernières années à Montréal et là, on vient de s’acheter une maison à Trois-Rivières. On a emménagé ici en décembre.»

Ouverture imminente

Les travaux de rénovation vont bon train. Une cuisine a été aménagée, la peinture a été refaite et l’espace boutique a été créé. Il reste encore quelques détails à ficeler avec l’ouverture. Pour le menu, les propriétaires sont encore à la recherche de fournisseurs. L’offre se concrétisera dans les prochains jours.

Par ailleurs, ils lancent aussi un appel aux artisans locaux pour l’achat de vaisselle et d’accessoires décoratifs faits à la main.