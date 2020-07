Un nouveau restaurant déjeuner à Trois-Rivières?

Les usagers du boulevard des Chenaux ont probablement remarqué que la chaîne de restauration Pür & Simple souhaite s’établir à Trois-Rivières.

En effet, un panneau d’affichage a été installé sur les terrains du district commercial Le Citadin et stipule que Pür & Simple est à la recherche d’un franchisé.

«On a déjà eu des discussions, mais rien n’a été conclu pour le moment», confie Christian Martin, directeur au franchisage. «C’est certain qu’on aimerait s’implanter à Trois-Rivières et on n’a pas peur de la compétition. On se démarque vraiment par notre menu et par l’atmosphère dans nos restaurants.»

«Nous avons 12 restaurants à travers le Canada et on veut continuer notre développement. Nous avons 40 contrats de location de signés en vue d’ouvrir 40 nouveaux restaurants d’ici quatre à cinq ans. Malheureusement, la pandémie est venue nous ralentir un peu.»

Voilà un dossier à suivre et aux personnes intéressées à s’investir, vous n’avez qu’à visiter le https://pursimple.com/fr/